Escalona llamó a Maya Fernández a reconocer el resultado del Tribunal Supremo del PS

El vicepresidente del Partido Socialista Camilo Escalona pidió que Maya Fernández, contrincante del actual timonel PS, Álvaro Elizalde, en las pasadas elecciones, reconozca el resultado que dio a conocer el Tribunal Supremo.

En una entrevista con La Tercera PM, el tres veces presidente del PS solicitó que "Maya Fernández reconozca la institucionalidad del partido. Por eso solicito ahora públicamente que Maya Fernández reconozca el resultado de la elección que dio a conocer el Tribunal Supremo".

En la pasada elección interna se enfrentaron el actual timonel Álvaro Elizalde y la diputada Maya Fernández en un proceso marcado por la polémica debido a la tardanza en la entrega de resultados oficiales y tras las denuncias de irregularidades en San Ramón.

Este jueves se concretó una reunión entre representantes de las dos listas, donde llegaron el actual secretario general, Andrés Santander, el ex subsecretario de Vivienda Jaime Romero y el ex diputado Daniel Melo, mientras que de la disidencia de Fernández llegó el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, el diputado Marcelo Schilling y el académico Ernesto Águila.

Según Escalona, Aleuy y el diputado Marcelo Díaz no han "querido asumir que ellos perdieron" las elecciones y han generado un "linchamiento público de la imagen del PS".

Al ser consultado ante una directiva interina en el partido, Escalona afirmó que "eso sería un golpe de Estado. Una burla a los militantes que votaron. O sea, la solución para los que pierden es que las elecciones se anulen".

"Hay que hacer una rediscusión de la Ley de Partidos Políticos para que todas estas cosas que se dicen ahora se resuelvan en un marco democrático y en el Parlamento", sentenció.