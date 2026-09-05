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Expresidentes Frei y Bachelet hicieron guardia de honor en velatorio de Escalona

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Los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet fueron parte de las numerosas guardias de honor que se rotaron en el velatorio del histórico dirigente socialista Camilo Escalona, fallecido el pasado viernes 4 de septiembre, tras complicaciones por un agresivo cáncer.

El exsenador, quien además presidió la Cámara Alta, ha sido reconocido como uno de los artífices de la unidad de la centroizquierda en los años de la Concertación, y también leal partidario de los gobiernos que luego sucedieron a ese bloque, con la Nueva Mayoría en la segunda administración de Bachelet, y con el bloque se se integró a la presidencia de Gabriel Boric.

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