Expresidentes Frei y Bachelet hicieron guardia de honor en velatorio de Escalona
Publicado:
Fotos Destacadas
Pierre Gasly celebró su primera "pole" tras su gran qualy en Monza
De Arrau a Longueira: figuras de derecha celebraron cuatro años del Rechazo de 2022
Micro desbarrancó y se incrustó en una casa de Playa Ancha: Bomberos rescató a perrito atrapado
Fotos Recientes
U. Católica abrochó ante Everton un triunfo clave en la lucha por el segundo puesto
Expresidentes Frei y Bachelet hicieron guardia de honor en velatorio de Escalona
La formación que alista la U para recibir a Coquimbo en el Nacional
Los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet fueron parte de las numerosas guardias de honor que se rotaron en el velatorio del histórico dirigente socialista Camilo Escalona, fallecido el pasado viernes 4 de septiembre, tras complicaciones por un agresivo cáncer.
El exsenador, quien además presidió la Cámara Alta, ha sido reconocido como uno de los artífices de la unidad de la centroizquierda en los años de la Concertación, y también leal partidario de los gobiernos que luego sucedieron a ese bloque, con la Nueva Mayoría en la segunda administración de Bachelet, y con el bloque se se integró a la presidencia de Gabriel Boric.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados