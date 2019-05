Huilcamán contra Aleuy: Es como si el "Mamo" Contreras liderara una lista de partido democrático

A través de una carta, el representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, cuestionó que el ex subsecretario Mahmud Aleuy integre una lista en las elecciones del Partido Socialista que se desarrollan este domingo 26 de mayo.

Este fin de semana, el PS elegirá a su directiva en una elección en la que se enfrentan el actual timonel Álvaro Elizalde y la diputada Maya Fernández.



Al respecto, Huilcamán condenó que Aleuy integre la lista de Fernández debido a su vinculación con la Operación Huracán mientras fue subsecretario de Interior, durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

Huilcamán manifestó su preocupación por la elección interna del partido tras las "enfáticas conclusiones que se desprende de la Comisión de la Cámara de Diputados, en donde se establece la absoluta responsabilidad del ex Subsecretario del Interior en lo que concierne a la perversa Operación Huracán, sin embargo, el Partido Socialista ha optado por el silencio, una especie de complicidad inexplicable ante este grave hecho que atenta a la democracia y ensucia la legitima causa Mapuche".

"El señor Mahmud Aleuy en estos días se desempeña como generalísimo de la campaña de una lista que compite para la dirección del Partido Socialista de Chile. Este hecho es absolutamente comparable como si 'Mamo Contreras' o 'Manuel Contreras' jefe de la Siniestra DINA estuviera a cargo de una campaña de un partido que se declara democrático y progresista y en ciertos casos Allendista", cuestionó Huilcamán en la misiva.

Acusan intencionalidad

En esa línea, desde la lista de la diputada Fernández acusan intencionalidad al dar a conocer la misiva a días de las elecciones internas.



Por su parte, el actual timonel del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que "yo no me voy a pronunciar respecto a una carta que ha emitido alguien que no es militante cuando estamos a pocos días de una elección interna".

"Creo que esta elección tiene que desarrollarse en un marco de respeto porque finalmente los socialistas todos compartimos valores y principios comunes. De hecho, nuestra lista ha hecho un enorme esfuerzo porque la campaña sea una campaña constructiva", manifestó.

"Una de las cosas que lamento es que la otra lista ha hecho de las descalificaciones una norma de conducta en esta campaña. Por lo mismo, yo no me voy a hacer cargo de una carta que ha sido enviada por alguien que no es militante del partido, independiente de que sea muy crítico respecto de alguien que apoya la otra opción y que es candidato por la otra opción", aseguró Elizalde.

La diputada Maya Fernández no se ha referido al tema pues se encuentra en La Araucanía en actividades de campaña.