Insulza exigió respeto ante "acusaciones agresivas y malos tratos" en el PS

El senador socialista José Miguel Insulza salió a exigir respecto ante las "críticas y acusaciones agresivas" que surgieron desde su propia colectividad, luego de ausentarse de la votación en la Cámara Alta donde se rechazó la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

En una carta de cinco páginas y de 25 puntos que hizo llegar a la militancia de su partido -con fecha del 9 de febrero-, el legislador y militante histórico del PS respondió a "acusaciones y críticas, algunas de ellas muy agresivas, que han provenido principalmente de miembros de mi propio partido".

"No estoy dispuesto a participar en querellas pequeñas ni a recibir malos tratos por redes sociales u otros medios. Respeto a mi Partido y sus instituciones, y tengo derecho a recibir el mismo respeto", aseveró el ex ministro en su misiva, recalcando que el partido "en el que he militado desde hace 35 años siempre podrá contar con mi leal contribución".

En el texto, Insulza cuestionó el abuso de las acusaciones constitucionales por parte de la oposición, aseguraron que "con esta herramienta se intenta apelar a la emocionalidad y la emotividad, ante una evidente pérdida del norte político".

"No podemos generar unidad en la oposición ni adhesión en la ciudadanía a través de sucesivas acusaciones constitucionales (...) Todo abuso de las instituciones sólo las desprestigia. Muchos de los nuestros vivieron las destituciones de ministros en los tiempos de la Unidad Popular. Las usaba el fascismo para amedrentar y polarizar. Pero esa es una práctica que favorece a la derecha, para la cual el desprecio de la política, la abstención creciente y la polarización son instrumentos convenientes", escribió.

"No pocos de los nuestros relativizan o denigran el progreso de años"

Además, en el contexto del estallido social, el parlamentario hizo públicas otras diferencias en dos temas "con algunos compañeros", partiendo por "el escaso valor que se da a los gobiernos democráticos de los que formamos parte en las últimas décadas".

"El PS gobernó en cinco gobiernos durante 24 años. Y, sin embargo, no pocos de los nuestros se pliegan al lenguaje de los 'treinta años perdidos', consigna de quienes estuvieron en la oposición desde el plebiscito de 1988 en adelante y sólo formaron parte del último gobierno. Apena ver que muchos que fueron ministros, personal de confianza, parlamentarios oficialistas y dirigentes partidarios, ahora relativizan o denigran el progreso de años", apuntó Insulza.

Su segunda diferencia, sostuvo el senador socialista, está "en la forma en que asumimos el tema de la violencia", pues "muchos de los nuestros aún celebran a los violentos o al menos son benévolos con ellos" y advirtió que "un riesgo adicional de la actitud ambigua ante la violencia está en su uso con fines de intimidación política".

"Si muchos actúan bajo amenaza de funas o injurias; si los hacemos bailar a la fuerza, aunque no quieran hacerlo; si se vuelven 'traidores' y 'vendidos' cada vez que no están de acuerdo; no hemos ganado nada para una democracia que no es compatible con el temor", aseveró.

"Condena política al Gobierno ya se había realizado" con acusación contra Chadwick

Sobre su ausencia en la Cámara Alta al momento de votarse la acusación constitucional contra Guevara, reiteró que tenía organizado un viaje fuera de Chile -para lo cual pidió un permiso constitucional- y dio cuenta que en conversaciones con otros senadores de oposición "la opinión predominante (sobre el libelo) era que no parecía reunir características para fundamentar el cargo de haber cometido una infracción seria de la Constitución".

"En todos los comentarios que escuché, sin excepción, hubo coincidencia en que esa 'condena política' al Gobierno ya se había realizado y fundamentado bien en el juicio al ex ministro del Interior (Andres Chadwick)", sentenció Insulza, donde él votó a favor.