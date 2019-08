José Miguel Insulza arremete contra Cecilia Pérez: Debe retractarse o renunciar

En el Partido Socialista siguen generando reacciones las imputaciones que realizó la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien al criticar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aludió a vínculos de la colectividad con el narcotráfico. Esta vez el ex ministro José Miguel Insulza afirmó que la secretaria de Estado debe retractarse o renunciar.

Los senadores de oposición Rabindranath Quinteros (PS), Yasna Provoste (DC) y Pedro Araya (independiente) presentaron una querella contra la ministra Pérez ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, por el delito de omisión de denuncia.

"Espero que haya un cambio de actitud. Es evidente que la ministra ha quedado inhabilitada. Hemos visto que, siendo la vocera de Gobierno, lleva varios días sin hablar, por lo tanto, ni siquiera está cumpliendo su función como vocera de Gobierno", señaló el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

El timonel agregó que "a nosotros nos interesa un tema más de fondo: que el Gobierno exprese un actitud constructiva, una actitud distinta. El Presidente no puede tolerar ni avalar una lógica de descalificación e insulto que genera un clima crispación en el sistema político y que es malo para la democracia".

"No aguantamos basura"

En tanto, el senador José Miguel Insulza solicitó que la ministra se retracte o que presente la renuncia. Además aseguró que los acercamientos entre el PS y el Ejecutivo "son completamente falsos. El acercamiento del PS se produce una vez que la ministra Cecilia Pérez renuncie o se retracte de todas las cosas que dijo".

"Nuestra exigencia -yo espero- es firme. Nosotros no vamos a cambiar de opinión, no nos vamos a arreglar. A mí no me van a vincular con el narcotráfico sin recibir una respuesta contundente porque nosotros no hemos tenido nada que ver en eso. Somos un partido transparente, un partido limpio y basura no aguantamos", fustigó el parlamentario.

A disposición de la Fiscalía

Luis Hermosilla, abogado defensor de la ministra vocera, aseguró que Cecilia Pérez tiene la total disposición para declarar y presentar los antecedentes necesarios ante la Fiscalía.

"Está a disposición de la Fiscalía para prestar declaración, entregar todos los antecedentes del caso que demuestran que esta denuncia está absolutamente infundada, que no tiene ningún valor jurídico. Es claramente una utilización de herramientas procesales en el plano político", señaló Hermosilla

"Es una utilización solo a efectos propagandísticos o comunicacionales. Las denuncias se presentan en la Fiscalías o en Carabineros y no se presentan ante el fiscal nacional", agregó el jurista.

En los próximos días se conocerá si se declara admisible o no la querella y si, finalmente, Cecilia Pérez es citada a declarar.