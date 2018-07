José Miguel Insulza: El PS dice que somos una oposición constructiva y hace lo contrario

El senador socialista José Miguel Insulza criticó este domingo el actuar de su partido tras su rechazo del nombramiento de Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema pese a que existía un acuerdo previo entre los conglomerados, afirmando que "no entenderse con el Gobierno es jugar con fuego" y que el partido tiene discurso de ser oposición constructiva "pero hace lo contrario".

"Incomoda un poco, lo reconozco. (...) Al final escuchamos siempre el mismo discurso, estamos por una oposición constructiva, pero el 'pero' aflora cada tres días", dijo el ex ministro a La Tercera.

Insulza confesó que "me sentiría más cómodo, no digo más de acuerdo, si me dijeran mire, nos vamos a oponer a todo. (...) Por lo menos uno tendría a qué atenerse, pero estar diciendo que somos una oposición constructiva y hacer lo contrario no me parece lo más razonable".

"Hay un riesgo, y espero que la oposición alguna vez entienda (...), que en un régimen tan presidencial como el nuestro, a veces no se necesita el Parlamento. Todo lo que el Gobierno necesita es un tercio más uno de la Cámara y el Senado para impedir que le metan goles, pero maneja el presupuesto", aseveró el senador.

"De pronto, no entenderse con el Gobierno, a veces, es jugar con fuego también. Esto lo vengo diciendo desde el primer día del Gobierno: para que el Congreso sea relevante necesita del Ejecutivo, para ser relevante el Ejecutivo no siempre necesita al Congreso", añadió.

Guido Girardi apuntó a "degradación de las relaciones"

Al respecto, el jefe de bancada de los senadores de la DC, Jorge Pizarro, afirmó compartir las ideas que plantea Inzulza y aseguró que "nosotros, desde nuestra bancada, también estamos tratando de ser oposición clara, pero constructiva y eso se hace dialogando y cumpliendo los acuerdos".

Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Guido Girardi, dijo que "los eventos que acaban de ocurrir en el Senado son irrelevantes desde el punto de vista de la magnitud de los desafíos que tenemos, pero también hablan de una degradación de las relaciones, por ejemplo, cuando se toman acuerdos y no se cumplen".

"En la política, en la economía y en la sociedad lo peor es que la palabra empeñada no valga. Cuando ésta se desvaloriza, creo que hay un problema de confianza. Yo creo que todo eso se resuelve poniendo por delante una visión de país y trabajando con las oportunidades y a resolver las falencias que hemos tenido", agregó.

Debido a este quiebre, el tradicional almuerzo conjunto entre los senadores de la ex Nueva Mayoría de los martes no se realizará, ya que cada colectividad lo hará por separado.