Ministra Pérez pregunta al PS por "vínculo con el narcotráfico" y senadores congelan relación con el Gobierno

"Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".

Esta frase en voz de la ministra Cecilia Pérez llevó al Partido Socialista a congelar su relación con La Moneda y a expresar su indignación con la actitud de la vocera de Gobierno.

Todo comenzó este mediodía cuando Pérez respondía en Palacio a la prensa, tras el comité político, sobre la posibilidad que había planteado el PS de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

La ministra respondió que "nos hemos enterado hoy por parte del PS que esta semana estarían evaluando presentar una acusación constitucional contra nuestra ministra de Educación, Marcela Cubillos, y uno solamente puede hacer una reflexión, una reflexión a compartir con los chilenos: Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".

"Acá lo que está haciendo el PS es una irresponsabilidad", acotó la secretaria de Estado quien cuestionó: "¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? ¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía lo peligroso que puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el sistema de partidos políticos? ¿Por qué no han dado una explicación coherente, por qué no han tenido reacciones firmes?".

Y siguió: "Sólo decirle a los integrantes, militantes, parlamentarios del PS, que están muy equivocados si creen que los chilenos son tontos. Y se dan cuenta que a través de este argumento o acción de tratar de enlodar a una ministra que ha liderado una cartera como es la de Educación, con mano firme, preocupada de los alumnos, de los padres y apoderados, para ocultar lo que no han querido decirle a los chilenos con transparencia, partiendo por el presidente del PS, que es la relación eventual que tienen con el narcotráfico".

Las palabras de Pérez no cayeron bien en el Partido Social que decidió salir a responder institucionalmente, rompiendo relaciones con el Gobierno, como confirmaron los senadores Carlos Montes y Rabindranath Quinteros.

"Nos hace sentirnos muy agredidos, nos parece un insulto, nos parece que es propio de quienes no entienden la democracia como el respeto que hay entre los distintos sectores", lamentó Montes quien ratificó que "la bancada de los senadores socialitas hemos acordado suspender las relaciones con el Gobierno, suspender el diálogo con el Gobierno mientras no clarifique sus dichos".

Quinteros, por su parte, afirmó que "no logro entender lo temerario de la ministra vocera. ¿Cuál es el afán de la vocera de insultarnos tan brutalmente? Se rompen todo tipo de relaciones con el Gobierno e incluso vamos a tomar otras medidas, pero vamos a conversar con los otros partidos de la oposición".