Partido Socialista lanzó libro que conmemora a las mujeres de su historia

La noche de este lunes tuvo su lanzamiento "Mujeres Socialistas: Protagonistas de una Historia", un libro que conmemora el legado de todas aquellas mujeres que han sido parte de la cronología del Partido Socialista de Chile (PS).

El texto, impulsado por la Vicepresidencia de la Mujer de la tienda socialista, fue presentado con la presencia de un centenar de militantes y diferentes actores políticos.

Vicepresidenta @karydelfino señalando la importancia de este libro para la memoria socialista y haciendo un emotivo recuerdo de aquellas mujeres socialistas víctimas de la dictadura @PSChile — Mujeres Socialistas (@MujeresPS) 17 de diciembre de 2018

El presidente del #PSChile @alvaroelizalde en la presentación del libro de "Mujeres Socialistas: protagonistas de la historia" — Partido Socialista de Chile (@PSChile) 17 de diciembre de 2018

La senadora socialista Isabel Allende; la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández; la presidenta de la Mujer del PS, Karina Delfino; la ex senadora de la Democracia Cristiana Carmen Frei; la ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género Claudia Pascual (Partido Comunista); y la periodista y ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatríz Sánchez, fueron oradoras en la presentación.

En la instancia, Allende subrayó "lo que ha costado la lucha de las mujeres y cuánta gente pensaba que luchar por la igualdad era suficiente y que no era necesaria las mujeres y el género".

"Las mujeres fuimos las primeras en mostrar unidad y salir al calle. Hoy día, ojalá seamos las que más armemos la pauta sobre la necesaria unidad de un centro y una izquierda", agregó la ex presidenta del Senado.

Carmen Frei, por su parte, manifestó que el libro "es muy impresionante", pues "es reencontrarme con muchas amigas con las cuales trabajamos para recuperar la democracia y un llamado a no olvidarnos de lo que fue nuestra historia en común".

La Presidenta (S) del @PDC_Chile Carmen Frei participa del panel del libro "mujeres socialistas" donde abordan y destacan la lucha de la mujer en política y distintos ambitos de la sociedad. También participa la vicepdta @CeciliaValdes #MasMujeresPoliticas 🚺 — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) 17 de diciembre de 2018

En tanto, Beatríz Sánchez manifestó sentirse "muy orgullosa" de haber sido convocada al lanzamiento y apuntó que "la mujer en la historia no está reconocida. De hecho, en la educación formal las mujeres casi no existimos en la historia".

Entonces, dijo Sánchez, "si no es por el esfuerzo de las propias mujeres -de hecho, la ola feminista de este año tenía que ver con eso-, las mujeres simplemente no reconocemos".

La ex abanderada frenteamplista reconoció el "esfuerzo que hace el PS, a través de su Comisión de Mujer, para destacar un libro como este".