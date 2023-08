Paulina Vodanovic: El gran error que cometimos el 18-O fue quedarnos callados y no defender los 30 años

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reflexionó sobre la actitud de su sector durante el estallido social iniciado en octubre del 2019 y reconoció como un "error" no hayan defendido los logros de los gobiernos de la ex-Concertación en los llamados "30 años", que fueron el foco del discurso crítico en la crisis.

"El gran problema de 'los 30 pesos y los 30 años' fue la denostación de la democracia de los acuerdos", partió afirmando la senadora en una extensa entrevista con la revista Ya de El Mercurio, en alusión a la frase que se repetía -"no son 30 pesos, son 30 años"- luego de que estallaran las protestas, originadas en un alza en la tarifa del transporte público.

"Como Partido Socialista, defendemos esa época entendiendo las dificultades que había con Pinochet, primero frente a La Moneda, en la Comandancia en Jefe, y luego Pinochet dentro del Senado. Esas complejidades hacen que uno 'pueda entender y defender aquel período y sus logros, con una Constitución como la que teníamos, que no podíamos modificar porque no teníamos los quórums necesarios. Recién en 2005, con el Presidente Lagos, se pudo modificar y sacar el poder militar (...) que era paralelo al poder civil", expuso.

Por ello, a juicio de la abogada, "quienes no entienden eso, no entienden la democracia de los acuerdos".

"No había otra posibilidad, y creo que el país avanzó y el gran error que cometidos el 18 de octubre fue quedarnos callados. No salir a defender con fuerza las ideas, los logros de nuestro Gobierno", enfatizó.

"Y no condenar la tajantemente la violencia. Creo que fue un tremendo error", agregó.

Como mea culpa, analizó que en los partidos de la ex-Concertación "creo que nos sentimos, a lo mejor, como que no habíamos hecho todo lo que habíamos podido; como que nos compramos un poco ese discurso: fue como decir, bueno, a lo mejor es cierto, pudimos haber hecho más".

"Pero si tú piensas y te pones en la realidad histórica y en el momento en que aquello ocurrió, no fue así. A lo mejor se pudo haber hecho algo más, pero no mucho más. Los llamados 30 años fueron los años en que hubo mayor capacidad de gobernabilidad. Años en que hubo grandes acuerdos que permitieron transformar el país. Hubo reforma tributaria. Hubo la reforma de la Constitución que, por cierto, cambió el aspecto político", sostuvo.

El Presidente Gabriel Boric, que en antaño mantenía una postura crítica para con los 30 años, en el último tiempo ha ido morigerando su discurso y ha destacado los avances que ocurrieron durante esa época: "Somos un país que ha mejorado significativamente los últimos años", afirmó hace apenas dos semanas en una entrevista con la BBC, en el marco de su gira por Europa.

CASO CONVENIOS: ME HA DOLIDO EN LO ÍNTIMO

Vodanovic también abordó el caso convenios que golpea principalmente al oficialismo, sobre todo a Revolución Democrática -el mayor partido del Frente Amplio-, sobre tratos irregulares de reparticiones públicas con fundaciones.

"Es una tremenda preocupación ver lo que se ha revelado, sobre todo, la descomposición de la política. Cuando uno está en política, no está para el beneficio personal, no está para usar el aparato del Estado en beneficio de unos pocos. A mí, en lo íntimo, me ha dolido mucho esta situación de ver que jóvenes estén en política pensando en aquello y no en usar instrumentos, como podrían ser estas fundaciones, para lo que están creados: favorecer a los más desposeídos", expresó.

"Me ha dolido, me ha dado rabia, y me sentí en algún minuto engañada porque no se nos dijo la verdad. Lo hablé con quienes estaban en eso, fue público, además, luego compusimos la relación (...) ahora, esa relación obviamente queda dañada, no se vuelve a restablecer de la misma manera. Me enojé con la situación, más que con gente o partidos", continuó.

En ese marco, aseguró que "hay una responsabilidad del Estado de hacer un trabajo profundo y rápido para que la gente sepa cuántos casos, por qué ocurrió esto, quiénes están involucrados; porque está dañada la fe pública, la confianza".

Con todo, planteó que el escándalo político afecta las conversaciones que existían para pasar de las dos alianzas de Gobierno actuales -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- a una sola: "Ahora fue un golpe a las confianzas y, por lo tanto, mucho de lo que se había avanzado puede quedar detenido".

QUE SE IMPONGA JUSTIFICACIÓN DEL GOLPE SERÍA UNA "DERROTA CULTURAL"

Un asunto sensible porque "tenemos conciencia de lo importante que es, cuando hoy vemos amenazada nuestra propia cultura política en materia de derechos humanos y respeto a la democracia", puntualizó, aludiendo a la pronta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende y dio paso a los 17 de la sangrienta dictadura de Pinochet. Con ocasión de esta fecha, "hemos visto y escuchado barbaridades", alertó.

"Me refiero a todos aquellos que se permiten, con total desparpajo hoy, defender el golpe de Estado y no condenar las violaciones a los derechos humanos. Frente a ese escenario no podemos ser irresponsables: como alianza de Gobierno tenemos que trabajar en conjunto para que esta visión que se está tratando de imponer, contraria a los derechos humanos y a la democracia, no avance, porque esa sí sería una gran derrota para nosotros, cultural social", manifestó.

La conmemoración no ha estado exenta de polémicas, pues hace un mes Patricio Fernández renunció como asesor presidencial para ese fin, acusado de presuntamente haber presuntamente "justificado" el golpe en una entrevista; el PS, en general, estuvo por respaldar el trabajo que realizó.

"Como Partido Socialista coincidíamos en enfocarla en el futuro, en una revalorización de la democracia de los derechos humanos, con actos de memoria, porque parte de nuestra historia pasa por los muertos, por los detenidos desaparecidos, por las víctimas que hasta hoy no tienen reparación ni justicia, han pasado 50 años y todavía hay juicios pendientes. El sentido de la conmemoración era ese. Lamentablemente, ocurrió que se personalizaron en patricio Fernández las distintas visiones que había sobre la conmemoración de los 50 años", concluyó Vodanovic.