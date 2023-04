Paulina Vodanovic: El Presidente Boric sabe que cuenta con nuestro apoyo férreo

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró en Cooperativa que el Presidente Boric cuenta con el "apoyo férreo" de la colectividad, aunque reconoció que es necesario ceder más en los diálogos en el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Vodanovic sostuvo que "nosotros hemos hecho bastante énfasis, de hecho ayer la Comisión Política discutió este punto (...) hubo discusión política en torno al apoyo al gobierno y así salió la resolución de nuestra Comisión Política ayer, que al Presidente no lo vamos a dejar solo, que vamos a trabajar lealmente para apoyar las motivaciones de este gobierno, que es finalmente entregar un mejor país el año 2026".

"Desde el Partido Socialista, el Presidente Boric sabe que cuenta con nuestro apoyo férreo, que el partido está unido y que está unido tras la causa de la justicia social que él impulsa", añadió.

Sin embargo, Vodanovic dijo que "me parece que hay ocasiones en que se les prefiere hablar a ciertas personas o grupos y no atender a lo que es el interés general y resignarse en parte a lo que es nuestra realidad política. Nosotros tenemos una dificultad evidente, que no contamos con mayoría en el Congreso y tenemos que tomar una opción, una es mantenernos en las convicciones y no avanzar nada y la otra es acordar, conversar y ceder (...) la posición del Partido Socialista es esta última".

Al ser consultada sobre el apoyo del expresidente Ricardo Lagos a Jaime Ravinet como candidato al Consejo Constitucional, la futura parlamentaria comentó que "me dolió en términos más que políticos, personales por Natalia Piergentili, que había sido apoyada por el Presidente Lagos y además ella tiene una relación bastante cercana con él. Por lo tanto, creo que para ella tiene que haber sido duro y son cosas del fútbol, como dicen".

Sobre su futuro como líder del partido, Vodanovic indicó que "el único caso en la historia del Partido Socialista o prácticamente el único que no fue antes presidente y parlamentario fue Gonzalo Martner, todos los otros presidentes de partido fueron parlamentarios, fueron hombres y parlamentarios, y además la senadora Allende también lo fue (...) yo soy presidenta del Partido Socialista y además voy a ser senadora".