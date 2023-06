Presidenta del PS: Sin unidad, probablemente haya un gobierno de ultraderecha

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, llamó a la unidad de las fuerzas progresistas, porque tras el resultado de la elección de consejeros constitucionales hay una posibilidad cierta de que el próximo gobierno esté en manos de una derecha más conservadora.

"Espero que las fuerzas políticas progresistas tengamos la visión de ver que estamos enfrentados a un peligro, a una regresión conservadora importante (...) creo que si no somos capaces de unirnos, y trabajar en conjunto, probablemente tengamos la posibilidad cierta de tener un gobierno de ultraderecha", dijo en conversación con el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Vodanovic apuntó a que este escenario no es exclusivo de Chile, y se puede ver hoy en día en Italia, Francia o España.

Por ello, subrayó que "estamos en un momento complejo para nuestro país, donde hay mucho de estar en un sector y en otro, de mucho revanchismo, de mucha pelea (...) es un deber de la Política -con mayúscula- hacernos cargo de esto, tratarnos con respecto, buscar acuerdos".

"Los acuerdos se construyen. La unidad se construye y desde el progresismo la labor que vamos a tener desde el Partido Socialista también va a ser esa, servir de puente entre distintos sectores para que podamos juntos construir en unidad, soluciones para nuestro país; la previsión, la salud, la educación son temas importantes, relevantes por los cuales chilenos y chilenas han esperado tantos años que no pueden seguir esperando", aseguró.

"Que la reforma tributaria prospere"

Sobre las reformas que pretende implementar el Gobierno, en materias como previsión e impuestos, Paulina Vodanovic destacó el tono de la reciente Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric y consideró que "senadores y senadoras ahora tenemos el deber de hacer que prospere esta reforma tributaria".

Se necesita un consenso para "que este pacto tributario sea posible y sea suficiente para atender las necesidades de una ciudadanía que está cansada", estimó la senadora por Maule

"Son personas que necesitan de esto y no pueden esperar más. No les podemos comprometer algo para cuatro, cinco años más (...) el sistema sin solidaridad no cambia, si ese 6% lo suma cada uno a su plata, no cambia, no mueve la aguja. Si ese 6% se pone en un fondo solidario que va a apuntar a solucionar otro tipo de contingencias, como pueden ser lagunas previsionales y otro tipo de problemas, ahí sí se produce un efecto importante", comentó.