PS: Alcalde de San Ramón cuestionó la "extraña" anulación de la votación en su comuna

El alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), cuestionó la "extraña" decisión del Tribunal Supremo del Partido Socialista de anular la votación de esa comuna en las controversiales elecciones internas de la colectividad.

Esta medida se tomó luego que se cuestionara el padrón electoral de San Ramón luego de que un reportaje de Canal 13 mostrara la participación en las elecciones de ex militantes, quienes habían sido expulsados del partido por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En ese marco, Aguilera sostuvo en La Tercera que "el Servel dijo que la elección en San Ramón no tenía ningún problema y la validó (...) y entiendo que, por lo que salió en la prensa, hubo una votación unánime del TS validando San Ramón", por lo cual dijo no entender "por qué ahora aparece extrañamente un comunicado donde no dice nada de los fundamentos por lo que fue rechazada la votación".

"Es raro y extraño que se haya cambiado un consenso donde se había dicho que todo era transparente", fustigó.

Dicha comuna es la que concentra la mayor proporción de militantes socialistas de la Región Metropolitana, con un 19 por ciento, a la vez es la que tiene la mayor cantidad de ellos a nivel del país: casi 4.000.

Aquello, más que ser motivo de algún tipo de sospecha, a juicio de Aguilera incluso debería ser reconocido: "Esta es una comuna de participación ciudadana, de muchos dirigentes y familias socialistas. Me parece lógico que si una comuna tiene cuatro concejales y un alcalde, debería ser premiado que la gente adhiriera al partido de esos concejales o alcaldes".

La autoridad comunal también criticó duramente el diputado Marcelo Díaz, quien acusó la existencia de "clientelismo" en esa comuna y aseguró que las denuncias son un "tumor" para el PS: "Él tiene cero respeto de mi persona y no merece el respeto de las personas del mundo socialista, pero la historia lo juzgará", replicó el alcalde.

En este mismo sentido, la hermana del alcalde, Mónica Aguilera, confirmó a Cooperativa que recurrirá a la Justicia por la decisión del Tribunal Supremo del PS de anular los votos de las elecciones de la colectividad en esa comuna.