PS espera que, fuera de carrera, Jadue deje de ser "una piedra en el camino" de Jara

El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó este domingo que el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó la incursión parlamentaria del exalcalde Daniel Jadue (PC) "le da un alivio a la candidatura (oficialista) de Jeannette Jara".

"La candidata Jeannette Jara había advertido al propio PC, tiempo atrás, que era inconveniente haber inscrito a una candidatura como la de Jadue, que tenía un proceso judicial, que era incierto el resultado y se ha cumplido eso", aseguró el parlamentario por la Región de O'Higgins.

El militante socialista también cuestionó que la tienda comunista, en su momento, "no escuchó a su propia candidata presidencial, lo cual es un error, y hoy día esos errores se pagan con el fallo".

Respecto al fallo del Tricel, Castro enfatizó: "Finalmente, le da alivio a la candidatura de Jeannette Jara en el sentido de que no va a haber una piedra en el camino que, de alguna manera, manche la campaña presidencial con hechos judiciales de un candidato que, si bien es emblemático para un sector, no es precisamente quien más ha apoyado a Jeannette Jara".

Jara aconseja que Jadue se dedique "a su defensa"

La abanderada oficialista también se refirió este domingo a la resolución del Tricel y destacó la importancia de respetar "las instituciones que hoy día tenemos" y "las conclusiones a las que llegue".

"Desde mi perspectiva no hay nada que yo pueda agregar porque este es un fallo que se ha emitido desde un tribunal que tiene las facultades para hacerlo", agregó la extitular del Trabajo durante un punto de prensa previo a su participación en el Te Deum Evangélico.

En ese sentido, Jara también recordó su postura previa a la inhabilitación de Jadue: "Como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa".

Caso Monsalve y polémica con el Central

Jeannette Jara también fue consultada respecto a la entrevista -con La Tercera- del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, acusado de delitos de violación y abuso sexual, en la que insistió en su inocencia y afirmó que cometió "un error, pero no un delito".

"Hoy día, más allá de cuántas horas se le pidió (la renuncia), antes o después, lo relevante es que el proceso judicial ojalá avance con la máxima transparencia y rapidez", respondió la candidata presidencial.

"Desde mi percepción, hubo bastante equilibrio (por parte del Gobierno)", indicó Jara, quien recordó presenciar "un caso similar con una persona que, por mucho menos, con una situación de acoso, le pedí inmediatamente la renuncia", indicó Jara, al recordar la salida del Gobierno del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

Finalmente, la también abanderada de la DC abordó la discrepancia del Gobierno con el Banco Central respecto al último informe de Política Monetaria (IPoM) en cuanto a los efectos del alza del salario mínimo y la Ley de 40 Horas en el alza del desempleo.

"El Banco Central plantea al menos tres elementos. Lo primero, cómo el aumento del salario mínimo impulsó también el crecimiento económico. Lo segundo, cómo ellos ven eventuales costos laborales o aumento de costos laborales en esto, que resulta evidente, porque cuando se pagan sueldos que a la gente no le alcanza para vivir, es menos gasto para las empresas, pero la familia y la angustia es algo real. Entonces, hay que buscar un equilibrio en esto", concluyó.