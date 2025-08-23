PS responde a FRVS por quiebre de lista única parlamentaria: "Faltó generosidad"

El diputado Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista (PS), desestimó este sábado las acusaciones de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) sobre un "secuestro" de cupos por parte de algunos partidos oficialistas en la fallida negociación por la lista única parlamentaria.

En entrevista con La Tercera, el diputado Jaime Mulet, excandidato presidencial de la FRVS, criticó duramente las gestiones realizadas por el PS, el Frente Amplio, y también del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante las negociaciones parlamentarias del oficialismo.

En tanto, el vocero de la FRVS, Octavio González, señaló en El Diario de Cooperativa que lo que sucedió "fue realmente un secuestro por parte de algunos partidos de la lista parlamentaria y prácticamente esta era una lista del Frente Amplio, del PS y del PPD. El partido del Presidente fue el que quedó más enojado y realizó una vendetta política con el exministro Esteban Valenzuela (FRVS). Curiosamente, fueron los mayores responsables de esto".

"Las dos listas benefician absolutamente la propuesta presidencial, refresca la política y es que coloca al mundo independiente, al mundo social, al mundo autónomo, en disposición de una campaña presidencial", aseveró el también candidato a diputado por el Distrito 6.

Respuesta del PS: "Hay que avanzar"

Ante las duras acusaciones de la FRVS, el vicepresidente socialista manifestó: "No las comparto, ya que las peticiones de ese partido superaron todas las expectativas desde el punto de vista de la negociación, y creo que faltó un poco de generosidad de ellos para entender la importancia de haber contado con una lista única parlamentaria".

"Estas dos listas apoyan a Jeannette Jara y creo que hay que seguir avanzando", sostuvo Arturo Barrios, quien enfatizó que los temas "que tienen que ver con el debate parlamentario no tienen por qué incluir los necesarios ajustes o determinaciones que el Presidente de la República va tomando en relación a su gabinete".

"Entonces, creo que no hay que mezclar las cosas, hay que avanzar: todos tenemos que dar una disputa con la derecha en noviembre próximo", puntualizó