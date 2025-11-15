Senador Espinoza se querelló contra diputado Manouchehri por llamarlo "corrupto"

El senador socialista Fidel Espinoza se querelló y demandó al diputado de su mismo partido Daniel Manouchehri, quien lo llamó "corrupto" en la discusión de la acusación constitucional contra el ahora exjuez Antonio Ulloa, el pasado lunes.

"Hemos presentado junto al abogado Enrique Aldunate dos querellas: una de carácter penal, por injurias graves referidas contra mi persona por Daniel Manouchehri, ya que hemos considerado necesario tomar esta acción, toda vez que no ha tenido una pizca de arrepentimiento de sus dichos, que claramente sabe son falsos e infundados, y que han dañado de manera irreparable mi honra ante la ciudadanía", aseveró el parlamentario por Los Lagos.

Espinoza añadió que "como diputado durante cinco periodos, y como senador durante tres años y medio, he tenido una conducta absolutamente ajustada a la legalidad. Nunca he tenido siquiera el cuestionamiento de una boleta de bencina, ni tenido que concurrir a la Comisión de Ética por alguna falta a la probidad relacionada al uso de fondos de asignaciones parlamentarias".

"Por lo tanto, sus acusaciones dañan gravemente mi honra, la de mi familia, la de mis hijas, y la de mi pareja. Eso no lo puedo aceptar", sostuvo.

Podrás ser de mi mismo partido @danimanouchehri, pero eso no implica q no vaya a velar por defender mi honra.Te acostumbraste a mentir y maltratar a tus adversarios.

Hoy he presentado la querella anunciada. Gracias a mi abogado Enrique Aldunate y @SenadoresPS por su respaldo. pic.twitter.com/CfztucUvud — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) November 15, 2025

En ese sentido, apuntó a que "por más que sea miembro de una bancada de diputados de mi partido, no puedo aceptar que quiera erigirse con superioridad moral, dañando el prestigio de muchas otras personas como lo hizo ese día en plena acusación constitucional, que además utilizó de manera electoral para favorecer a su actual pareja, que compite con la senadora Yasna Provoste (DC)".

"En la política se pueden a aceptar muchas cosas, pero aquí estamos en presencia de actos que sobrepasan límites. Lo hizo una vez que la sesión había sido suspendida, por lo cual pierde toda la calidad de fuero parlamentario. Existen más de diez senadores y senadoras que fueron testigos de la forma en cómo nos trató a Yasna y a mí", advirtió.

De acuerdo con el senador, el objetivo de la demanda es que Manouchehri "tenga que indemnizar el daño moral que produjo a mi honra. Hemos establecido una cifra, pero que ni mi abogado ni mi persona queremos percibir", aunque acotó que, en el caso que sea condenado, esos recursos irían a la Unicef y a una protectora de animales.

"Ya basta de que crea que con él nació la política. Basta de denostar los poderes del Estado profiriéndose como el gran fiscalizador, cuando todo Chile ha conocido que ni siquiera fue capaz de fiscalizar en su rol de diputado el Municipio de Copiapó. Cuando uno es diputado tiene que fiscalizar en todo el país, no importando el color político, en la región o municipio que sea", arremetió.

Por su parte, el abogado Aldunate subrayó que la afirmación de Manouchehri "tiene por finalidad provocar un efecto menoscabo en el honor del senador Espinoza para generar un daño reputacional, afectando su honra y trayectoria".