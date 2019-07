Sube la tensión en el PS: Lista de Fernández no integrará la directiva sin acuerdos

Ad portas del comité central del Partido Socialista de este sábado, la lista de Maya Fernández advirtió que no se van a integrar la mesa directiva si no hay acuerdo para enfrentar, por ejemplo, la situación de San Ramón con denuncias de presuntos narcovotos.

Mediante una declaración, la lista de Fernández expresó que "de no abrirse paso a una solución unitaria, y se pretenda persistir en la simple reelección de los actuales dirigentes, queremos señalar que no estamos disponibles para dotar de legitimidad lo que consideramos una errada decisión política, que no hará otra cosa que profundizar la crisis que vive hoy el PS".

"No participaremos ni nos haremos corresponsables de medidas que consideramos dañinas y de graves consecuencias para el PS", añaden en el texto.

Lista de Maya Fernandez afirma que sin acuerdos No integrarán mesa directiva del PS. Comité central sesiona este sábado @Cooperativa pic.twitter.com/8Te5SDdNfj — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 4 de julio de 2019

El apoderado de la lista de Fernández, el diputado Marcelo Díaz, sostuvo que "fueron ciegos frente a las demandas que hicimos desde la disidencia para tomar medidas más drásticas".

"Los actuales dirigentes del partido no dan garantías ni están en condiciones de ser quienes lideren la recuperación de la credibilidad del Partido Socialista severamente dañada producto de este escándalo", aseveró.

El timonel Álvaro Elizalde evitó referirse a este tema.

Senadores de oposición buscaron dar señal de unidad ante reformas

La situación que se vive en la colectividad ha tensionado al bloque y ha paralizado el accionar de la oposición.

Sin embargo, los senadores quisieron dar una señal de unidad y se reunieron este jueves en la sede del Congreso en Santiago, realizando un trabajo conjunto desde la DC hasta el Frente Amplio en reformas como la previsional y la tributaria.

Ya existe un borrador inicial con varias discrepancias de lo que acordó la DC con La Moneda, ya que no gusta la reintegración, el corazón de la reforma tributaria, ni lo que hay en materia de pensiones.

El senador y jefe de bancada PS Carlos Montes dijo que él no puede hablar por todos, "pero yo creo que en materia tributaria hay muchos que estamos convencidos que la reforma que plantea el Gobierno es una mala reforma que no le aporta al país, no le aporta al crecimiento, es regresiva, tiene muchos defectos. Nos parece que es una mala reforma".

"En términos previsionales, yo creo que es fundamental llegar a acuerdo y es fundamental producir un acuerdo para lo cual se requiere profundizar el debate también porque se va avanzando en la línea de lo que era la propuesta de Michelle Bachelet, en esa división se va avanzando. Ahora, hay que ver un conjunto de aspectos pendientes en todo el debate", agregó.

Se hizo evidente la división en la DC entre la Cámara Baja y el Senado, con el senador Francisco Huenchumilla insistiendo en su rechazo a las conversaciones que mantiene el timonel Fuad Chahín con el Gobierno.

"Es un documento de trabajo, un borrador, pero si usted me apura un poco evidentemente que en el Senado tenemos mayor convergencia en ciertas materias y tenemos -por lo menos personalmente yo- discrepancias respecto de esos procesos de acuerdo que ha estado llevando adelante la directiva de la Democracia Cristiana, no estoy de acuerdo. Pero eso lo veremos cuando esos proyectos lleguen acá al Senado", aseveró Huenchumilla.

El parlamentario indicó que "el ideal es que los partidos pudieran tener mucho diálogo interno y tener acuerdos totales, pero lamentablemente eso no se da y eso atenta en contra del buen funcionamiento de los partidos".