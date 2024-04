Supuesta "senaturía hereditaria" para Maya Fernández enfrenta a Espinoza y Allende

Un enfrentamiento político mantienen los senadores del Partido Socialista (PS) por la posibilidad de una candidatura, en las elecciones de 2025, de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, a la Cámara Alta.

Todo inició el día domingo, cuando el senador Fidel Espinoza (PS), en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, declaró que la ministra Fernández está en su legítimo derecho de postular, "pero la senaturía no puede ser una monarquía hereditaria".

Espinoza apuntó de esta manera al cupo que dejará la tía de Maya Fernández, la también senadora socialista Isabel Allende Bussi, quien no puede ir a la reelección.

"He tenido diálogo con decenas de dirigentes de la región (de Valparaíso) que no quieren que su sucesión se decida en el nivel central. Yo, al menos, para Valparaíso veo con buenos ojos eventuales candidaturas de Álvaro Elizalde o de la propia (timonel) Paulina Vodanovic", indicó.

Consultado sobre si veía "intenciones monárquicas" en la senadora Allende, Espinoza planteó que "la senaturía no pertenece a nadie en particular dentro del PS, no están los tiempos para que algunos crean que los cupos son hereditarios o forman parte de la familia".

Y, finalmente, fustigó que "una parlamentaria en ejercicio no puede definir a su sucesora, eso no funciona en las democracias. Ya no estamos en tiempos donde las redes familiares o de amistad estén por sobre la meritocracia".

LA RESPUESTA DE ISABEL ALLENDE

La senadora Allende emitió una declaración pública en la que rechazó los dichos de su correligionario y criticó que "ha ofendido gravemente a nuestra familia, la familia Allende, la familia del Presidente Salvador Allende".

Lo anterior por "agraviar a la ministra Maya Fernández, negándole cualquier mérito para ocupar su actual cargo o eventualmente para postular a otro, si así se resolviera según las normas y procedimientos democráticos existentes".

Además, negó el "supuesto uso de privilegios hereditarios" y sostuvo que el legado del expresidente Allende "no es fuente de privilegios, sino de obligaciones y deberes. Obligaciones de servicio a nuestro país, a nuestro pueblo y por cierto a nuestro partido".

Y añadió que "los valores de dignidad, equidad y la defensa de la democracia, así nos obligan y comprometen con nuestra gente y con Chile, valores que al parecer el senador (Espinoza) ignora".

TIMONEL PS: "ES UN TEMA QUE NOS PREOCUPA"

Por su parte, la presidenta del PS, la también senadora Paulina Vodanovic, se refirió a esta situación y dijo que "estos dichos del senador Espinoza fueron en un medio regional, en medio del fin de semana donde estábamos todos concentrados en estos ataques, y creo que la senadora Allende, su familia y por supuesto el presidente Allende, tienen todo nuestro reconocimiento y respeto y el Partido Socialista jamás va a permitir que sea una ofensa para ellos".

"Es un tema que nos preocupa y lo vamos también a analizar más tarde con el resto de los miembros de la mesa", aseguró.

Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde -militante socialista-, sostuvo en Mega que "yo evito involucrarme en polémicas y discusiones que muchas veces son inconducentes", pero destacó que Maya Fernández "está haciendo un gran trabajo (en el Gobierno). De hecho ahora está en la zona de la provincia de Arauco (...) con el objeto de tomar todas las medidas necesarias para el despliegue de las instituciones que permitan el total esclarecimiento de este crimen atroz ocurrido el fin de semana".