Timonel PS cuestiona comisiones especiales: El Gobierno quiere dividir a la oposición

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, respaldó la cuestionada ausencia del senador José Miguel Insulza en la comisión prelegislativa por la seguridad convocada por el Gobierno de Sebastián Piñera, pues con estas instancias -asegura- La Moneda sólo busca "dividir" a la oposición.

A juicio crítico del timonel socialista, "el Gobierno está más preocupado de dividir que de gobernar, más preocupado de generar una división en la oposición que generar entendimientos sustantivos para resolver los problemas de los chilenos".

"Por tanto –sostiene-, nosotros seguiremos promoviendo un diálogo fructífero y consultivo en el Congreso Nacional, pero no nos vamos a prestar para operaciones comunicacionales".

Asimismo, el propio Insulza reiteró sus razones para restarse de la comisión, decisión que tomó para respetar la línea de su partido y que fue cuestionada por el Mandatario.

El senador aseguró que las críticas a su ausencia apuntan a un visión de "deterioro y desprecio a los partidos políticos, de cómo puedo hacerle caso a un partido".

Para el ex secretario general de la OEA "no hay democracia sin partidos políticos y he pensado eso toda mi vida, por eso siempre he militado" en colectividades, y apunta que "es un grave riesgo de nuestra democracia que la gente se sienta sorprendida y perpleja de que uno haga lo que dice su partido".

Alcalde Carrasco: "El PS no puede privar a sus representantes"

Por su parte, el alcalde del Pudahuel, Johnny Carrasco, quien no siguió la línea de la colectividad y sí asistió a la instancia promovida por el Gobierno, espera que "ojalá las decisiones (de los partidos en asunto como éste) fueran más consensuadas políticamente".

No obstante, aunque se sumó a la comisión, dice que "no ha habido ningún problema" con el partido. "Cuando un partido es sólido como el PS, no puede privar que sus representantes hagan política, se vinculen, asistan a reuniones", expuso.

Durante esta jornada el PS realizó el pleno de su comité central para discutir y aprobar las materias que se abordará en el futuro congreso general de la colectividad.

En la cita, Elizalde manifestó que es momento de implementar y evaluar la acción del partido durante el Gobierno de Piñera y sus pasos a futuro.

Además, recordando sus críticas a la comisión por la infancia también convocada por el Mandatario, hizo un llamado a La Moneda a poner urgencia a los proyectos que presentó la ex Presidente Bachelet en su Administración sobre este tema, como el que pretende dividir en dos el Sename, uno que proteja a los niños vulnerables y otro encargado de la reinserción de los jóvenes infractores de la ley.