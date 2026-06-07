Timonel y jefe de bancada se desmarcan del panfleto PS con imagen de un Kast-Pinocho

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, reconoció su "error" por la emisión de panfleto en que la colectividad manifestó su rechazo a la megarreforma y acusó al Presidente José Antonio Kast de mentir al caricaturizarlo como Pinocho.

La propaganda, correspondiente a un folleto, tiene como encabezado "El PS te defiende de la mega reforma", seguido de un "Kast miente", con letras de mayor tamaño. Además, incluye el rostro del Mandatario con una alargada nariz, asemejándolo con la caricatura de Pinocho.

Este domingo, la timonel PS se refirió a la polémica a través de una publicación en sus redes sociales, en la que descartó haber dado luz verde a su publicación.

"El folleto: no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Se lo hice saber ayer al Ministro del Interior Claudio Alvarado. Reconocemos el error", enfatizó en X.

No obstante, la Vodanovic matizó en que "ojalá la derecha no se asile en un pretexto para insistir en la mala reforma, en los recortes y en la AC (contra el exministro Nicolás Grau). Como dijo el Presidente en la cuenta pública, Chile se construye entre todos. Que así sea".

En tanto, el jefe de la bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, dijo que desde la colectividad "no podemos caer en la misma falta de argumentos de nuestros rivales políticos que tanto criticamos", al tiempo que rechazó la utilización de panfletos y material gráfico destinados a ridiculizar la investidura del Mandatario.

Frente a esto, el legislador socialista señaló que el debate democrático debe alejarse de la descalificación personal para centrarse en la confrontación de ideas.

El jefe de la bancada de diputados socialistas tomó distancia de las gráficas que ridiculizan la figura presidencial. (FOTO: ATON)

"A mi juicio, la crítica política debe ser siempre fundada y argumentada, y en caso alguno utilizar elementos que permitan denostar, descalificar o cancelar a quien piensa distinto. No comparto en caso alguno este panfleto en donde se ridiculiza la figura del Presidente de la República", señaló Leiva.

Pese a enfatizar que discrepa de la gestión y las posturas del Ejecutivo, el diputado dijo ser "crítico de estas formas en política y lo voy a ser siempre, sobre todo cuando provengan de mi propio partido".

Finalmente, el representante del PS hizo un llamado a la coherencia dentro de las fuerzas progresistas, instando a no imitar las conductas que históricamente han denunciado en sus adversarios políticos.

RN solicita fiscalización de fondos públicos usados en volantes del PS contra Kast

En tanto, la Bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN) formalizó una denuncia ante el Servicio Electoral (Servel) para que se investigue el financiamiento de una serie de folletos distribuidos por el Partido Socialista (PS).

A través de un oficio dirigido al Consejo Directivo del organismo electoral, los legisladores recordaron que, si bien la crítica política es parte de la democracia, el uso de dineros fiscales destinados al funcionamiento de los partidos debe regirse bajo estrictos criterios de probidad y transparencia, según lo estipulado en la legislación vigente.

"Me parece que el afiche del PS es una pésima señal. Cuando se dice que se va a 'enrarecer el clima' y 'perjudicar el diálogo', uno supone otra actitud. Con esto, esa línea argumental ha quedado desahuciada. Salvo mínimas excepciones, toda la oposición está en modo obstrucción", cuestionó el jefe de la bancada de RN, diputado Diego Schalper.

Por su parte, el subjefe de la bancada, Eduardo Durán, enfatizó que "más allá de las diferencias políticas legítimas que puedan existir, resulta preocupante que un partido político utilice su estructura para difundir mensajes que no contribuyen al debate democrático ni al necesario clima de entendimiento que el país requiere".

"Lo que corresponde es que el Servel determine con total claridad si para la elaboración y difusión de este material se utilizaron recursos financiados por todos los chilenos. La ciudadanía tiene derecho a saber que los fondos públicos destinados al funcionamiento de los partidos se ocupan conforme a la ley y para fortalecer la democracia, no para promover campañas de descalificación política", puntualizó el diputado.