Turbulencias al interior del PS tras polémica por reemplazo de Isabel Allende en el Senado

Días complejos son los que vive el Partido Socialista (PS), que no solo se ha distanciado de sus aliados históricos en el Socialismo Democrático, sino que también ha presentado ciertas fisuras en su interna.

Ayer, el diputado Tomás de Rementería (PS) decidió retirar su nombre para ocupar el escaño de la destituida senadora Isabel Allende en la Cámara Alta, y emitió una carta dirigida a la militancia de la colectividad, en la que expresó su frustración por las "decisiones centralistas" tomadas por su directiva, liderada por la senadora Paulina Vodanovic.

De Rementería fue elegido por Isabel Allende para reemplazar su escaño debido al trabajo en conjunto que realizaron en la Región de Valparaíso, pero el oficio fue retirado desde el Senado por la nueva conducción del PS, con la excusa de que debe ser ratificado por la Comisión Política de la colectividad.

En El Primer Café, la candidata presidencial del PS, Paulina Vodanovic, explicó que "tomamos un compromiso con (Isabel Allende) como mesa del partido, que se cumplió el viernes, enviando el oficio con el nombre de Tomás de Rementería. Eso había que sancionarlo de acuerdo a que señalan los estatutos por la Comisión Política, motivo por el cual retiramos el oficio el lunes, señalando que esto tenía que ser visado por la Comisión Política, pero lamentablemente se formó un mal entendido".

En esa línea, la timonel del PS recalcó: "Estoy por cumplir lo que se ha acordado y ratificar el nombre de Tomás de Rementería. Si su posición (es de negarse), creo que la Comisión Política deberá tomar otra decisión, pero desde mi punto de vista, como presidenta del partido, voy a poner en antecedente el nombre que teníamos que ratificar".

"Yo conversé ayer con Tomás varias veces, y la última vez él estaba conforme con asumir el cargo de Senador, no sé qué hizo después que cambiara su opinión. Estuve toda la tarde en la sesión del Senado, y después cuando estábamos votando me llegó un whatsapp de él, que decía que no quería asumir, y me mandó una carta que le dirigió a la militancia, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él hasta ahora", enfatizó Vodanovic.

Críticas al interior del PS

El diputado Leonardo Soto (PS) afirmó que "no han sido días fáciles ni muy estéticos para el Partido Socialista. Se han tomado decisiones contradictorias entre el viernes pasado y hoy. La verdad es que la imagen que estamos entregando es de mucho desorden, problemas de coherencia".

"El diputado De Rementería es víctima de esto. Es un capítulo negro para el Partido Socialista. Vamos a hacer un análisis del rol que han tenido todos en esta situación y sin descartar la evaluación de nadie", añadió el legislador.

Asimismo, desde la militancia del PS ven un efecto en la candidatura presidencial de Vodanovic, ya que señalan que no su abanderada no ha podido comenzar el despliegue de su campaña, pues se ha visto dedicando su tiempo en los medios para solucionar los conflictos internos de la colectividad.