Vodanovic: Es el Presidente el que evalúa la permanencia del PC en el bloque de Gobierno

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó este viernes en El Primer Café que su colectividad no comparte ni avala la posición del Partido Comunista sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, que dieron por ganador a Nicolás Maduro en medio de sospechas de fraude.

La polémica surgió luego de que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) manifestó esta semana su intención de no querer estar en una coalición con "alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho", refiriéndose a la postura del PC.

Tras dichas declaraciones, el histórico dirigente del PC y exasesor de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, reveló -en conversación con Radio Universidad de Chile- que la colectividad liderada por Lautaro Carmona está evaluando su continuidad en la coalición de Gobierno tras sostener que "aquí se está tratando de romper una alianza que ni siquiera está estructuralmente conformada".

Por lo anterior, la timonel del PS aseveró en Cooperativa que "veo incomodidad también del PC. Estaba leyendo unas declaraciones de Juan Andrés Lagos, donde señala que ellos reevaluarían o evaluarían su permanencia en la coalición de Gobierno en el eventual congreso que tienen, según entiendo, a fin de año".

"Es evidente que, desde que yo y mi partido expresamos públicamente a través de declaraciones y (en) todos los medios, no nos parece que la posición que ha tomado el PC sea una posición ni que compartamos ni que avalemos", expresó Vodanovic.

Respecto a la postura del PC sobre las elecciones en Venezuela, la senadora oficialista manifestó que "frente a temas tan importantes como son los derechos humanos no puede haber dobles lecturas, no puede haber dos miradas en materia de democracia, de defensa de democracia tampoco. Frente al estado actual de cosas no se puede callar".

Vodanovic agregó que "esa declaración de Juan Andrés Lagos, yo no sé si la hace a título personal, no sé si la hace como miembro del Comité Central. Yo he hablado con Lautaro Carmona y a mí al menos no me ha expresado esa posición de evaluar salirse de la coalición. Y si es así, me imagino que será una conversación que tendrán primero con el Presidente de la República, quien es el que los incorporó a la coalición de Gobierno, y no la notificarán por el diario ni por la radio".

Asimsimo, precisó que "lo que encuentro bastante relevante es el análisis que se haga de futuro. Si ellos están incómodos, y por otro lado también desde el Socialismo Democrático se declare esa incomodidad, hay que revisar la situación de cómo nos conducimos en el futuro, y también tomando en consideración que uno tiene que tener acuerdos en lo importante, en lo esencial, y para mí la situación de los derechos humanos, la situación de la democracia, es parte de aquellos ejes esenciales de los acuerdos".

"Es algo que ellos evaluarán, pero a mí me parece que el que tiene que hacer esa evaluación es el Presidente de la República, es él quien nos convoca a los partidos políticos que hoy día formamos parte del gobierno, a ingresar al gobierno. Por lo tanto, si hay alguien que tiene que evaluar la permanencia del Partido Comunista, es el presidente de la República", cerró.

Finalmente, desde el Ejecutivo, la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), aseguró que "no nos corresponde a nosotros como Gobierno interpretar o sobreinterpretar este tipo de entrevistas (de Lagos). Me imagino que el presidente del partido es el que tendrá que aclarar esos dichos y las interpretaciones que se han dado al respecto, pero no en nuestra labor como Gobierno".