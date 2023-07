Vodanovic por convenios: Hay una desidia que va más allá de errores administrativos o desprolijidad

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó que ha habido una "desidia que va más allá de una desprolijidad o de errores administrativos" en la entrega de recursos públicos a fundaciones, lo que actualmente está siendo investigado desde la Contraloría General de la República y la Fiscalía.

En los últimos días se dio a conocer que la Contraloría ha indagado 34 convenios que fueron congelados, de ellos, 29 no cumplen los estándares requeridos por el ente y fueron declarados ilegales o "representados". Las objeciones son de acuerdos suscritos el 2023 e involucran más de 13 mil millones de pesos.

En esta línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, declaró que hay situaciones que "derechamente tienen que ser calificadas como corrupción (...) creo que Democracia Viva es un caso".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la timonel socialista indicó que "independientemente del monto, sea un peso o 13 mil millones, la corrupción se da cuando se distraen fondos públicos para intereses privados, por lo tanto, aquí no tiene que ver solamente con el monto involucrado sino con que hay debilidad estructural de nuestro Estado en cuanto a haber permitido estas situaciones".

"Finalmente uno esperaría que quienes están en el servicio público o estas fundaciones, porque son las fundaciones las que están siendo investigadas, siempre se ha pensado que son personas sin fines de lucro y que hacen una labor en beneficio de la sociedad", complementó.

Asimismo, la senadora aseguró que "es algo que es totalmente inaceptable y que al momento de ser detectado por todo el sistema político tenemos que hacer esfuerzos para tener una institucionalidad acorde a lo que significa entregar beneficios a la ciudadanía y que no se distraigan los fondos para fines particulares".

En esta línea, Vodanovic sostuvo que "ha habido una desidia, que va más allá de una desprolijidad o de errores administrativos, sino claramente entregar recursos públicos sin tomar los resguardos necesarios. Es inexplicable que no se hayan pedido boletas de garantía, es inexplicable que hayan sido fundaciones muy nuevas y esto hay que ver desde cuando está ocurriendo".

Finalmente, expresó que "me parece muy grave que los fondos o los dineros que se entregan a las personas más desposeídas del país (...) finalmente terminen no siendo utilizados para los fines que corresponde, eso creo que nos tiene que poner en acción y remover, porque es totalmente inaceptable".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición criticaron al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien apuntó a la falta de un curso de capacitación a las nuevas autoridades.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, planteó que "la explicación que da el ministro de Justicia es una falta de respeto a la ciudadanía. Cuando uno asume como ministro o subsecretario tiene una obligación mínima de saber cual es su encargo, cual es su responsabilidad. No puede dar como explicación que necesita un curso de capacitación, encuentro que eso, la verdad, es subestimar la inteligencia de las personas".

El diputado Diego Schalper (RN) comentó que "a mí me parece una verguenza que el ministro de Justicia diga que aquí lo que falta es un curso de capacitación básica".

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Desde el Ejecutivo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó que "nunca una capacitación más o una capacitación menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa y por eso es que es tan clave cuando se asumen las responsabilidades políticas al cometer este tipo de error, porque para eso uno tiene equipo".

El ministro Cordero añadió que "la ministra Vallejo tiene toda la razón. Para decirlo en términos sencillos, quien asume un cargo público tiene responsabilidad de tener perfecto conocimiento de la ley, no solo la que debe aplicar sino que también la que se le aplica".

"No tener un curso de capacitación no exime, no es causal de eximir el desconocimiento de la ley. Unos son las charlas informativas y otros son los cursos, yo entiendo que lo que se hizo en esas dos primeras administraciones son charlas informativas", precisó.

Desde RD, el senador Juan Ignacio Latorre indicó que "nosotros lo hemos dicho, que independientemente de que se descubra que haya delito o no haya delito, eso lo dirá el Ministerio Público, lo dirá la investigación que está llevando la Fiscalía".

"Nos parece que el caso Democracia Viva sí constituye un escenario de corrupción, es condenable y a nosotros como partido nos ha dolido mucho, nos ha golpeado mucho y por eso también hemos tomado decisiones de manera consistente en poco tiempo", agregó.