Boric inauguró monumento a Aylwin: "Estamos tomando una tremenda responsabilidad que nos legan nuestros antecesores"

El Presidente Gabriel Boric inauguró esta mañana el monumento al exmandatario Patricio Aylwin (1990-1994), emplazada frente al Palacio de La Moneda, en una ceremonia que cuenta con la presencia de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

En su discurso, el Mandatario destacó que "es difícil para mí el poder pararme acá, mirar la estatua de don Patricio y pensar en el tremendo desafío de estar a la altura de su sobriedad y dignidad republicana de la cual trato todos los días de aprender".

"La vida de don Patricio Aylwin está profundamente implicada con la vida de Chile: con sus dolores, con sus contradicciones y con sus triunfos, con los caminos sin salidas, pero también con lo que él llamó el reencuentro de los demócratas, que hizo posible (...) la recuperación de la democracia", destacó.

Boric añadió que "es bueno entenderse como portadores de una posta y cuando descubrimos esta estatua, siento que estamos tomando una tremenda responsabilidad que nos legan quienes estuvieron antes que nosotros".

Asimismo, reafirmó que el exmandatario "fue una figura clave en la exConcertación para el periodo de transición y preservó los valores de la democracia" durante su gestión, y agregó que "me gustaría que la generación actual sea recordada con el ímpetu que se recuerda a Aylwin", refiriéndose a sí mismo, a sus ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo, o a la diputada comunista Karol Cariola.

Al cierre de su discurso, que ese extendió por algo más de 20 minutos, el Presidente comentó que "el descrédito de la democracia, la tentación de liderazgos facilistas que afirman que las soluciones pasan por dejar de lado la política, y ofrecen en cambio un caudillismo sin pista, promueven caminos que llevan a callejones sin salida".

"Lo hemos visto en el escenario internacional y no estamos exentos de esas desviaciones. Por eso, no me voy a cansar de repetir -recogiendo el legado de lo mejor de los nuestros- que los problemas de la democracia en nuestro país los resolveremos con más democracia, nunca con menos", remarcó Boric.