Pepe Auth: La ministra Cubillos es la más ideologizada y politizada del gabinete

El diputado independiente Pepe Auth, integrante de la bancada radical, afirmó que Marcela Cubillos, titular de Educación sobre quien pesa una acusación constitucional, "es la más ideologizada y más politizada de los ministros" al comentar en El Diario de Cooperativa la acción planteada contra la secretaria de Estado por parlamentarios de oposición.

El legislador sostuvo que "en el caso de las acusaciones constitucionales, como en ningún otro caso, nosotros estamos interpelados individualmente a votar en conciencia absoluta, de acuerdo a nuestra propia convicción".

Sobre los fundamentos de la acusación, Auth apuntó que "la ministra Cubillos es la más ideologizada y más politizada de los ministros, creo que no hace un buen papel en términos de ampliar la base de apoyo ni de darle viabilidad a los proyectos de ley; al revés. Pero informaron de la página web en el momento en que la página web estaba arriba, porque no puedes hacer una campaña publicitaria invitando a visitar una página web si no está funcionando".

"Respecto del principio de probidad asociado a la afirmación respecto de las entrevistas, francamente lo encuentro ridículo. Si juzgáramos por medias verdades o medias mentiras a los ministros, ya habríamos destituido a muchísimos", remarcó.

Auth afirmó que "el capítulo más serio de la acusación tiene que ver con el trabajo lento y con muy poca convicción en la aplicación de la ley que crea los servicios locales de Educación".

"Yo no estoy en la categoría de los que mantienen dudas, estoy en la categoría de los que tienen convicción, por lo tanto, voy a votar como corresponde a mi convicción" rechazando la acusación, añadió.

"Para mí el único capítulo relevante, el que tiene que ver con la cuestión, creo yo, es el trabajo muy exageradamente ralentizado, el retardo en la aplicación de la instalación de los servicios locales de Educación", insistió.

"Un recurso de última ratio, como dicen los abogados, es decir, el último recurso disponible se usa con una frecuencia como si fuera el primero. Yo creo que había razones suficientes, por ejemplo, para interpelar a la ministra y para que fuera discutido en sede parlamentaria el retardo en la nueva educación pública", puntualizó.

Descartó presiones en su contra

Respecto a sus dichos a supuestas presiones para aprobar la acusación constitucional, Pepe Auth aclaró que "yo no acuso presiones, simplemente constato la movilización de los partidos y de sus bancadas, legítima por lo demás, ocurre siempre, particularmente en eventos que polarizan, donde los partidos y las bancadas se despliegan para conseguir los votos de sus miembros".

En declaraciones a El Mercurio, Auth planteó que "he notado presiones para votar a favor de la acusación constitucional. Han ocurrido definiciones de bancada, lo que es muy extraño. Bancadas que incluso no toman definiciones cuando se trata de proyectos de ley, claramente políticos, han tomado definiciones en una cuestión donde el que está interpelado a decididr es el diputado individualmente considerado".

"A mí nadie me presiona, yo no denuncio presiones, simplemente es bien evidente, basta leer los diarios, basta ver las movilizaciones dentro del Congreso, y es lo que ocurre en cada proyecto de ley: los colectivos quieren que sus miembros voten del mismo modo", concluyó.