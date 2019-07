Piñera apoya que Allende y Pinochet sean incluidos en museo de cera de Las Condes

El presidente Sebastián Piñera defendió este martes que Salvador Allende y Augusto Pinochet estén representados en el museo de cera de Las Condes, "porque son parte de nuestra historia", aunque afirmó también que "ninguno de los dos hizo un buen Gobierno".

"Yo creo que un día deben estar los dos, porque al margen de la opinión que tengamos, y yo creo que ninguno hizo un buen Gobierno, son parte de nuestra historia", precisó Piñera en conversación con Chilevisión.

"El Gobierno del Presidente Allende (1970-1973) llevó a Chile a una crisis total, económica, política y social, en el gobierno del Presidente Pinochet (1973-1990) los atropellos a los Derechos Humanos fueron absolutamente inaceptables", subrayó Piñera.

"Yo creo que esas dos razones son poderosas para pensar que no fueron buenos presidentes (...). Por ejemplo, Allende dijo 'No soy presidente de todos los chilenos' y Pinochet dijo 'No se mueve una hoja sin que yo lo sepa'. Son frases que fueron muy aplaudidas en su época, pero no reflejan el espíritu que al menos yo creo, es lo que Chile necesita", sentenció Piñera.

Respecto de su propia figura, que sí está en el museo de cera, opinó que no le "hace justicia".