En una ceremonia que tuvo como invitada a la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, el alcalde Agustín Iglesias presentó la ordenanza "Cero Incivilidades", que busca erradicar ruidos molestos, riñas y consumo de alcohol o drogas en la vía pública en la comuna de Independencia.

La normativa -que entrará en vigor el 11 de marzo- establece multas de hasta 347 mil pesos, pero innova con un castigo administrativo inédito: los infractores "no podrán recibir beneficios sociales no esenciales entregados por el municipio", explicó la autoridad comunal.

La iniciativa fue valorada por vecinos que asistieron al evento, y que comentaron el deterioro en la convivencia y la seguridad del barrio durante los últimos años debido a males como el comercio ilegal y las fiestas clandestinas a todo volumen.

La Municipalidad habilitó el número de emergencia 1469 y un canal de denuncias anónimas en su sitio web para los vecinos que quieran reportar las aludidas incivilidades.

