Comisión estratégica del PPD plantea formar "respuesta alternativa al FA" junto al PS y el PR

Víctor Barrueto, encargado de la comisión estratégica del PPD, planteó formar un nuevo "movimiento democrático sobre la base de una federación" junto al Partido Socialista (PS) y el Partido Radical (PR).

En medio del trabajo que realiza para reformular el partido, el ex diputado aseguró en entrevista con el diario El Mercurio que la centroizquierda debe generar una respuesta propia "alternativa al Frente Amplio y a lo que representa la DC".

"El mundo progresista, socialdemócrata, está tensionado por dos polos de atracción que no son respuestas: el Frente Amplio y la vieja Concertación. Y aquí nosotros tenemos que generar una respuesta propia", postuló el ex timonel del PPD.

Sobre cómo atraería al mundo independiente, Barrueto dijo estar "pensando en algo parecido a lo que hicieron los italianos en cierto momento, en que la gran mayoría que adhiere lo hace directamente al movimiento, no incorporándose a los partidos que convoquen a esto".

"Debemos avanzar en una agenda común, con el Frente Regionalista Verde de Jaime Mulet, el Partido Liberal que dirige Vlado Mirosevic y también con el PRO", dijo, planteando que "para el próximo año sería bueno comenzar a generar los primeros acuerdos con el PR y el PS".

Barrueto considera que el FA no es una respuesta porque "no tiene completamente clara su orientación doctrinaria. Me gustaría saber qué opinan mayoritariamente de lo que pasa en Venezuela. Tampoco me queda claro que estén conscientes de que para producir transformaciones se necesita construir mayorías sociales y políticas (...)".

En el diálogo, reconoció además que "haberse parecido a la izquierda tradicional, disputar ese electorado y parecerse incluso estéticamente, esa izquierdización fue un grave error".