Diputada Carvajal descarta una "vendetta" tras votar censura contra Brito

Un gran polémica al interior del PPD causó la votación de la diputada Loreto Carvajal que permitió la censura del presidente de la comisión de Defensa, el RD Jorge Brito.

Tras lo ocurrido, se insinuó sobre una eventual venganza de Carvajal, quien es pareja del diputado Gabriel Silber (DC). Esto porque en marzo, Brito declaró que no votaría por la carta de la Democracia Cristiana para presidir la Cámara Baja.

Ante estas especulaciones, Carvajal descartó a 24 Horas haber cometido una "vendetta" política. "La descoordinación de la oposición es general, aquí, en definitiva, ha habido (...) posiciones contrarias en diversas materias", respondió la parlamentaria quien cuestionó la "forma y conducción" de Brito en la tramitación del proyecto de Ley de Inteligencia.

"Respecto a toda esta elucubraciones, respecto a una vendetta, yo no me hago cargo de eso, soy parte de un organismo político. He sido muy consecuente en mis votaciones siempre", puntualizó.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, expresó la discrepancia "total y absoluta" del partido con la votación de Carvajal advirtiendo que era una decisión unánime votar en contra de la censura.

Discrepamos total y absolutamente del voto de la Dip PPD Loreto Carvajal sumándose a censura impulsada por la UDI al presidente de la Comisión de Defensa de Cámara, Dip J Brito. La decisión unánime de la bancada PPD había sido votar en contra de esa censura. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) July 7, 2020

Mediante una declaración, la mesa directiva del partido dijo desconocer las razones por las cuales la diputada decidió votar a favor de la censura promovida por la UDI en contra de Brito, "decisión que no compartimos en absoluto".

Además, señalan que la votación de la parlamentaria resulta "más inexplicable", puesto que la postura de la bancada del PPD fue apoyar en forma unánime al diputado Brito y rechazar la censura.

A raíz de esto, el jefe de bancada PPD, Raúl Soto, convocó para una reunión virtual de sus integrantes esta misma noche.

RD evaluará relación con el PPD

En reacción al voto de Carvajal, la presidenta de RD, Catalina Pérez, anunció que revisarán su relación con el PPD.

"Es gravísimo e inaceptable que con el voto de un parlamentario de un partido que dice ser de oposición se dé pie a este tipo de maniobras. Esto, sin duda, quiebra las confianzas y dificulta la articulación que la oposición requiere de cara a los siguientes desafíos políticos. Vamos a tener que revisar nuestras relaciones con el PPD", adelantó.