El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, respondió en Cooperativa a las palabras de la timonel del PPD, Natalia Piergentili, y reconoció que se debe avanzar en la gestión por parte del Ejecutivo, pero sin animosidad entre los partidos oficialistas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado sostuvo que "esta pelea yo creo que poco le importa a la gente. Ella legítimamente tomó un camino, ella misma confiesa que ese camino fracasó, entonces yo creo que hay que tomar el otro camino, de la unidad, de no ser tan hostil con tus compañeros de gobierno y no porque uno los quiera, sino porque hoy está muy fraccionada la política (...) hay un egocentrismo muy grande en la política y eso no influye en nada a generar climas que nos permitan avanzar hacia lo que realmente le importa a la gente".

"Hay que mejorar por supuesto la gestión, pero hablando de monos peludos no se mejora la gestión", insistió.

El parlamentario puntualizó que "no todo se resuelve, y en esto soy muy responsable, no todo se resuelve con un cambio constitucional, que es un marco general. Hay que avanzar en gestión, hay que avanzar en el programa".