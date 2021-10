Diputado Ricardo Celis renunció al PPD tras fallida inscripción de candidatura

El diputado Ricardo Celis anunció este lunes su renuncia al PPD, tras la polémica en que se vio envuelto ante el rechazo de su candidatura a la reelección por parte del Servel y la posterior tramitación de una ley para solucionar este tipo de situaciones.

A través de un comunicado, el parlamentario aseguró que el partido "mostró una absoluta falta de compromiso, conmigo y con los electores que me eligieron cómo su representante, al no inscribir correctamente mi candidatura y no realizar los esfuerzos suficientes para subsanar lo ocurrido, sin buscar soluciones reales a un problema generado por ellos, al ser los encargados de cargar mi candidatura al sistema del Servel", cuestionando a los senadores Girardi y Quintana por la presentación de la denominada "Ley Celis", a la que calificó como un "lavado de imagen" para el PPD.

"No estoy dispuesto a continuar en un partido en el cual desconfío, el que carece de compromiso con sus miembros, y que con actitudes oscuras y mezquinas antepone los intereses particulares por sobre el bien común, y que prescinde del hecho de que, en momentos como hoy, debemos más que nunca enfocarnos en trabajar por este Chile más digno y no en los intereses de unos pocos", puntualizó.