Diputado Soto desistió de candidatura a directiva PPD: "Es la última oportunidad para salvar al partido"

A solo horas del fin del plazo para su inscripción, el diputado Raúl Soto desistió de su candidatura a la directiva del Partido por la Democracia (PPD), con una fuerte crítica al rol del Ejecutivo en las decisiones tomadas por la colectividad.

En conversación con La Tercera, Soto planteó que "estamos a menos de 24 horas del cierre del plazo y todavía no hay un acuerdo. Tampoco hay acuerdo respecto del diseño o la estrategia política que tiene que haber detrás. El PPD es como un enfermo en la UCI, al cual el equipo médico más experimentado decide ponerle una inyección para que sobreviva un tiempo más, en vez de optar por sanarlo y que salga fortalecido".

"Hay un error en las decisiones que se están tomando: se está optando más por una mirada de pasado que de futuro. Si queremos de verdad construir el Socialismo Democrático del futuro, no podemos hacerlo solo con liderazgo o con estrategias del pasado. En esa lógica, no estoy dispuesto a entrar", añadió.

El parlamentario sostuvo "he comunicado el día de ayer a la bancada y a los principales incumbentes que desisto de mi intención de presidir el partido y que no voy a aceptar ninguna participación en una lista de consenso, si es que efectivamente se logra, ni en una lista para competir".

"Se me ha ofrecido todo tipo de cargos, pero no estoy disponible a participar de un diseño que solamente va a postergar una definición que es relevante: cómo sacar a este enfermo de la UCI. Es una decisión personal que tiene que ver con no compartir las decisiones que se han ido tomando por parte de la vieja guardia del partido. Creo que se están equivocando. Esta es una última oportunidad para salvar al partido y la estamos desaprovechando", agregó.

INJERENCIA DEL GOBIERNO

Soto también planteó que le "preocupa la pérdida de autonomía del PPD. Hoy día, más allá de las legítimas posiciones que pueda tener el Ejecutivo, del cual formamos parte, eso no se puede transformar en un intervencionismo a nivel de vetos de personas o a nivel de designación de otras".

"Es también sintomático de la crisis que vive el PPD, un partido que pierde la capacidad de tomar decisiones por sí mismo y deja que las decisiones se tomen en otros lugares. Hasta donde sé, la sede del PPD está en Londres, no está en La Moneda y mucho menos en el Partido Socialista, donde también he visto una incidencia directa. Eso me preocupa", continuó.

El diputado comentó que "la ministra Tohá es el principal nexo del PPD en el gobierno, nuestra principal autoridad, el principal liderazgo, que respetamos y queremos, pero la ministra Tohá ha equivocado el camino en esta oportunidad al intervenir como se ha visto en los últimos días".

"No creo que se deba mantener al margen. Debe participar, opinar, incidir, pero siempre desde una posición de respeto a la autonomía, entendiendo que es parte del Ejecutivo", precisó.