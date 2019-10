Francisco Vidal sigue dándole vueltas a la Intendencia: "Le gano a Rubilar y me gana Matthei"

El ex ministro Francisco Vidal (PPD) insiste en que aún no ha tomado la decisión de competir el próximo año, en las urnas, por el Gobierno de la Región Metropolitana, pero sigue dándole vueltas a la idea, y en su partido son varios los líderes relevantes que lo están empujando públicamente para que pegue el salto.

"En las encuestas he visto que soy bien competitivo: le gano a Karla Rubilar y me gana Evelyn Matthei", comentó a La Tercera el ex vocero, que -en todo caso- dice sentirse motivado con la sola idea de inquietar al oficialismo: "Me estimula más... Cada vez que la derecha se pone nerviosa yo me pongo contento", señaló.

"Carta muy potente"

El matutino consultó a varios dirigentes importantes del PPD, cuyas declaraciones confirman lo que el propio Vidal señaló hace algunas semanas: "Soy el candidato que quisiera el partido (...) Todos (me lo han pedido). La mesa completa".

"Francisco Vidal es, efectivamente, una muy buena carta para la Gobernación Regional Metropolitana, y espero que él decida ser candidato y pueda competir con los otros nombres que pueden levantarse en la oposición", dijo el timonel Heraldo Muñoz.

"Puede ser una carta muy potente. Su nivel de conocimiento es alto y, probablemente, eso pone nervioso a Chile Vamos", agregó el ex canciller.

En la misma línea, el senador Guido Girardi comentó que "Francisco ha tenido la oportunidad de tener mucha exposición mediática y ha logrado transmitir los mensajes y discursos que tienen que ver con la desigualdad, inequidades, abusos que hay en la sociedad chilena, y eso está siendo valorado por la ciudadanía".

Haciendo una analogía futbolística, el presidente del Senado, Jaime Quintana, ex presidente del PPD, afirmó que Vidal "es un jugador con mucho potencial, que por decisión propia lleva mucho tiempo en la banca de las contiendas electorales, pero que ha demostrado estar listo para jugar en la Premier League".

Qué pasa con Rubilar y Matthei

Según La Tercera, durante las últimas semanas la actual intendenta, Karla Rubilar, ha adelantado que piensa renunciar al cargo el próximo 25 de octubre; plazo fijado por ley para quienes deseen competir en los comicios del próximo año.

"En todo caso, dicen en su entorno, (esto lo) zanjará definitivamente sólo tras reunirse con el Presidente Piñera. Mientras que Matthei ha expresado que hoy está interesada en su reelección y, por tanto, no estaría disponible para ser la carta del oficialismo en esos comicios", se indica.

El diario dice que Matthei incluso le señaló a Rubilar que no tiene intenciones de competir, "dejándole así el camino libre para representar al bloque en esos comicios", pero en el oficialismo también suena la opción del presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte.