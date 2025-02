Francisco Vidal: Un cambio de opinión de Bachelet modifica todo el escenario electoral

El histórico militante del PPD Francisco Vidal, actual presidente del directorio de TVN, aseguró que un eventual cambio de opinión de la expresidenta Michelle Bachelet respecto a una posible candidatura presidencial "modifica completamente el escenario" electoral de cara a los comicios de noviembre.

En entrevista publicada este domingo por El Mercurio, el exministro del Interior aseguró que "la elección está completamente abierta. Si nosotros llevamos un solo candidato a primera vuelta, por definición, pasa a segunda vuelta. La derecha, a esta altura, debería tener tres o cuatro candidatos a la primera vuelta".

En ese sentido, explicó que "cada uno de los partidos integrantes de la alianza de Gobierno, incluso un partido como la Democracia Cristiana (DC), están levantando sus propias candidaturas. Ese es el escenario que está vigente, y está vigente porque la presidenta Bachelet, en reiteradas ocasiones, ha dicho que no es candidata".

"Ahora, si ella cambiara de opinión, eso cambiaría completamente el escenario (electoral)", enfatizó el académico.

Consultado respecto a una posible primaria oficialista con Bachelet incluida, Vidal afirmó que "siempre son buenas las primarias, porque te permiten tener más espacio de pedagogía política. Pero dificulta, creo yo, que Bachelet cambie de opinión".

"Lo más probable es que el conjunto de candidatos, que hoy día conocemos, diga no. Todos (irán) detrás de ella", complementó.

"Más que señales, no anda por las ramas"

Sobre la postura actual de la dos veces mandataria en cuanto a una eventual irrupción presidencial, el otrora titular del interior indicó que "conociendo a la presidenta Bachelet, más que señales, no anda por las ramas: ella ha dicho reiteradamente que no debe y no quiere ser candidata".

"Ahora, claro, los que están interesados en que cambie de opinión leen cada una de estas acciones como una señal en el sentido positivo, de que ella vaya de candidata. Pero a esta altura, el mecanismo formal, tradicional, histórico, es que se lo comunique a dirección política", aseveró.

En cuanto a posibles críticas sobre su segundo Gobierno si es que Bachelet opta por competir en las presidenciales, Vidal puntualizó que "no hay nadie que siendo candidato no reciba el fuego más brutal del adversario. Pero cualquiera que sea el candidato de la izquierda y centroizquierda, enfrentando a estas múltiples derechas, va a recibir fuego terrestre y aéreo, en sentido figurado".

No obstante, adelantó que "si ella tomara la decisión de ir, estoy seguro de que la abrumadora mayoría de los partidos que integran la alianza de Gobierno y la DC, la respaldaría. Pero esa es una hipótesis que no está en la realidad de los hechos, hoy".

Por lo anterior, destacó que: "Políticamente, un cambio de opinión de la presidenta Bachelet modifica completamente el cuadro de la izquierda y la centroizquierda en materia de candidaturas".

"También es cierto que aquellas opiniones de hace cinco o seis meses, que sostenían que, si la presidenta va de candidata o no habría necesidad de primaria, pueden cambiar", concluyó.