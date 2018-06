Heraldo Muñoz, nuevo presidente del PPD: Hay que "mirar el futuro", pero "defender el pasado"

Este domingo, el ex canciller Heraldo Muñoz fue escogido por los militantes del PPD como el nuevo presidente del colectivo y defendió el legado de la Presidenta Michelle Bachelet y de su gobierno.

En ese sentido, en entrevista con El Diario de Cooperativa, respondió a los cuestionamientos del senador Francisco Huenchumilla (DC) quien dijo que el proyecto político de Bachelet fue un fracaso: "Yo creo que las realizaciones están a la vista", aseguró.

"No sería apropiado decir que aquí hubo un fracaso. Como en todo gobierno hay momentos donde la conducción política es más o menos fina, pero eso no significa que el gobierno de la Presidenta Bachelet no haya obtenido logros que quedaran en la historia y eso hay que reconocerlo", finalizó.

Denuncias en elección interna

Entre los cuestionamientos de los resultados de la elección interna, el ex diputado Jorge Tarud denunció "fraude" en la Región del Maule.

"Estas declaraciones son contradictorias con lo declarado por la propia Comisión Electoral Nacional, en el sentido de que estas elecciones fueron ejemplares, transparentes", aseguró Muñoz e hizo un llamado a denunciar por los conductos regulares.

Acuerdos políticos y coaliciones

Respecto a cómo se ve el actual escenario, considerando quiénes estarán a las cabezas de los partidos de la oposición (Fuad Chahín en la DC, Álvaro Elizalde en el PS), Muñoz asegura que en este momento "lo que quiero centrarme es en el PPD".

"Hay nuevos vientos, hay una capacidad de volver a soñar con un partido progresista que recupera las confianzas de la gente, con ideas, con propuestas para resolver los problemas reales de la ciudadanía y en función de eso vamos a trabajar con el resto de la oposición. Y será con toda la oposición, porque los desafíos que vienen por delante van a requerir la unidad de todos", aseguró Heraldo Muñoz.

En ese sentido, dijo que ya más cerca de los procesos eleccionarios "pensaremos en una geometría variable que visualice acuerdos de distinto tipo: acuerdos electorales, acuerdos programáticos y acuerdos estratégicos, pero esos son temas que están para los próximos años".

Y aseguró que debería hacerse "mirando al futuro pero hay que defender el pasado, hay que defender los logros", aludiendo a resguardar el legado de Michelle Bachelet.