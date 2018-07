Jorge Tarud se mostró "dispuesto a competir en la próxima candidatura presidencial"

El ex diputado Jorge Tarud anunció este martes que estaría dispuesto a competir con otras candidaturas dentro del PPD en una futura carrera presidencial y que en la derecha "ya están lanzadas" las candidaturas de distintas figuras políticas.

"Yo estoy absolutamente dispuesto, y lo digo responsablemente, a competir con Ricardo Lagos Weber, con Heraldo Muñoz y con quien quiera competir para la próxima candidatura presidencial. Nuestro sector tiene que tener varias posibilidades de candidaturas, porque hoy en día vemos claramente una falta de liderazgo en la oposición, un vacío total de liderazgo ", dijo a Radio El Conquistador.

"Por lo tanto, competiremos, pero con voto abierto, porque el PPD no puede volver a cometer el tremendo error de elegir un candidato entre cuatro paredes, con los resultados conocidos", manifestó Tarud.

El ex diputado afirmó tener "una trayectoria intachable y no me he equivocado nunca en tratar los temas de Estado cuando han sido de Estado".

"El PPD tiene que quedar en la centroizquierda, con la mayoría de los partidos socialistas, con la DC, con el Partido Radical y, evidentemente, ver las alianzas electorales factibles con otros partidos de Izquierda", agregó.

Por último, Jorge Tarud aseguró que en la derecha ya están lanzadas las candidaturas de Felipe Kast, José Antonio Kast, Manuel José Ossandón y Joaquín Lavín, aseverando que ellos "están en campaña, sin embargo, no lo dicen abiertamente, porque parece que decir las cosas de frente en política suena mal".