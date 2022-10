Lagos Weber: No podemos permitir más fracasos, porque van a alimentar los extremismos en Chile

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) comentó que "no podemos permitir más fracasos, porque los fracasos nuestros van a alimentar los extremismos en Chile", expresando que esa es su "preocupación", por lo que hizo un llamado incluso a la oposición a "ponerse las pilas", porque "esto lo único que hace es mantener el status quo en donde no ha habido ninguna reforma estructural desde el estallido social".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario se refirió a las reformas estructurales que busca impulsar el Gobierno, entre ellas a las pensiones, y recalcó que para lograr llevarlas a cabo "voy a tener que ponerme de acuerdo, porque entre quedarme con nada pero con un argumento bueno, pero con nada de reforma, no le sirve a ningún gobierno ni a ninguna coalición".

En esta línea, señaló que "yo pensé que esta iba a ser la reforma que iba a salir primero, antes que la Constitución, porque esta era la demanda más sentida que hubo para el estallido; a poco andar encontramos el tema constitucional como una forma de darle un cauce al estallido, pero aquí tenemos un fracaso y yo creo que no podemos permitir más fracasos, porque los fracasos nuestros van a alimentar los extremismos en Chile, esa es mi preocupación".

Asimismo, hizo un llamado a los sectores de la oposición más "moderados, razonables" a "ponerse las pilas", porque "esto lo único que hace es mantener el status quo en donde no ha habido ninguna reforma estructural desde el estallido, ninguna, salvo el proceso fallido de la Constitucional, sólo alimenta los extremos", como ha sucedido en otros países de América Latina y Europa.

Sobre el proceso constituyente, el exministro de la Segpres fustigó que la ultraderecha "tiene buenas excusas para no avanzar" en este tema y que el "fracaso rotundo que tuvo el proceso, le ha permitido a algunos cebarse en no avanzar", por lo que pidió a quienes quieren una nueva Constitución "hacer un esfuerzo por entendernos con aquellos de la derecha que están en condiciones de avanzar, tal vez no en la fórmula óptima para mí y para mi sector, pero tengo que despejar este tema rápido" ya que, a su juicio, esto perdería apoyo ciudadano, como también se debe poner el foco en lo "urgente y lo importante".

LLAMADO A LA UNIÓN Y EL DIÁLOGO

"Que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis. Este Gobierno recién lleva siete meses y quedan tres años todavía para revertir esta situación, pero requiere lealtad, compromisos y unidad de propósito", así se refirió al Socialismo Democrático el senador Juan Ignacio Latorre (RD), en entrevista con El Mercurio este domingo.

Estas palabras no fueron bien recibidas por parte de aquellos que pertenecieron de la entonces Concertación, entre ellos Lagos Weber, quien indicó que esta declaración "no ayuda en nada al Gobierno, no ayuda en nada a encontrar puntos de entendimiento, él no colabora en nada" y, además, dijo que "él participó de todas las decisiones, no veo una autocrítica, pequeña que fuere, somera, ligera, nada. Pero a mí me preocupa otra cosa, es no entender lo que tenemos por delante".

"Yo apoyé el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric (...), lo que ocurre es que una cosa es querer mi programa y otra cosa es no ver la realidad, y la realidad es que en el Parlamento no tenemos mayoría", y agregó que cuando uno no tiene mayoría "tiene que ajustarse, tiene que ver qué es posible, en la medida de lo posible, hay que llegar a acuerdos, porque la alternativa es quedarme con la razón pero con ningún proyecto".

"Yo he podido ser crítico, pero siempre apunto a la convergencia, a sumar, porque para cambios estructurales en Chile tengo que sumar", dijo, destacando que el Presidente Gabriel Boric "entiende que hay que sumar" y que "hay que respetar nuestras biografías".

"O nos sumamos para sumar fuerzas y dar una sensación de cohesión para afuera, o esto se va a hacer más difícil, porque todo pinta difícil", concluyó.