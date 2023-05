Ministra Orellana acusa a Piergentili de dar "manotazos de ahogado" y remarca: "La agenda no es de nicho"

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana (Convergencia Social), criticó como "manotazos de ahogado" las polémicas declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien planteó que en el oficialismo aún falta un "análisis profundo" sobre los resultados de la elección constituyente que dejó como gran ganadora al ultraderechista Partido Republicano.

En la víspera, en entrevista con un diario la excandidata a consejera por la Región Metropolitana pidió a la izquierda dejar de hablarles "a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres", a menos de que se quiera seguir "apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras".

"Veo manotazos de ahogado, y a mí, como una persona que está en el Gobierno y que cree en la unidad, me molesta que no se concurra al llamado del Presidente a poder evaluar los resultados de la elección y se ataque por la prensa", reprochó Orellana en El Diario de Cooperativa.

A su juicio, un planteamiento como ese "muestra mucho el tesón y una intención evidente de no contribuir a la unidad, sino por el contrario, de mantenernos en esta dinámica tan nociva de estar permanentemente hablando de nosotros mismos y de nuestros problemas, de los problemas de los partidos".

"Es algo que aleja a la ciudadanía de cualquier agenda", advirtió.

"No creo que las declaraciones de Natalia Piergentili sean expresivas del PPD, ayer mismo la vicepresidencia de la Mujer del PPD expresó su rechazo, y si uno mira la historia del PPD hacia atrás, puede ver que en los años 90 fue pionero en instalar estos temas de la agenda de diversidades, por lo tanto, no creo que sea una posición de partido", comentó también.

Asimismo, no cree que esta controversia afecta a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien es militante PPD y encabeza la principal cartera del Gobierno. "No suelo verla complicada, tiene un temple y un empuje que se sobrepone a cualquier dificultad", destacó Orellana.

"Cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica, y creo que esa analogía no resultó como yo quise (...) Fue una mala forma de expresar un reducto (...) pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado", dijo Piergentili luego, en un mea culpa, ante las reacciones críticas que provocó en las dos coaliciones de la Alianza de Gobierno.

"NUESTRA AGENDA NO ES DE NICHO"

La titular de la Mujer relevó que la agenda de La Moneda en la materia es transversal, y prueba de ello es que este sábado entró en vigor la Ley de Responsabilidad Parental, que establece mecanismos de pago efectivo de pensiones de alimentos adeudadas.

"Lo que demuestra esto, que fue un proyecto de ley aprobado unánimemente por ambas cámaras (del Congreso Nacional), es que nuestra agenda no es de nicho, sino que está pensada para el bienestar de la mayoría de las mujeres", por lo tanto, "esa crítica la considero que no ha lugar".

Desestimó, además, que posiciones como la de la timonel PPD hayan influido en que no se haya enviado aún el proyecto que permite la interrupción del embarazo sin causales.

Aclaró que la demora se debe a que "no hay acuerdo respecto de adónde llegar: hay quienes creen que hay que limitarse a perfeccionar la normativa existente (sobre las tres causales) y otras que hay que ir más allá. Yo creo que tenemos que presentar la posibilidad que tenga la mayor chance de éxito (...) tiene que ver con la necesidad de construir un acuerdo".