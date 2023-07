Piergentili por gestión del Ejecutivo: "El Frente Amplio sintió que administrar el Gobierno era poco sexy"

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, opinó que "al Gobierno le ha faltado dar mayor énfasis a lo que puede ser una buena gestión" y que "en su minuto el FA (Frente Amplio) sintió que administrar el Gobierno era poco sexy, considerando que el Ejecutivo se ha centrado en las reformas estructurales.

En entrevista con El Mercurio, la recientemente cuestionada timonel manifestó que "este es el momento para reflexionar respecto de la forma de hacer alianzas de gobierno".

Piergentili reflexionó que "lo que hizo valiosa a la Concertación fue la construcción común de un sentido, con principios asociados", añadiendo que al sumarse al oficialismo "nos subimos a una micro que ya iba andando y nos ha costado" construir una identidad de relacionamiento común.

Si bien sostuvo que en el bloque "evidentemente" están a favor de una reforma de pensiones o un pacto tributario aunque con matices, la política "también se hace en la cotidianidad, de cómo tú vas dando pasos para llegar", algo en lo que piensa que "todavía estamos al debe".

"Siento que eso es lo que marca roces. Falta discusión y muchas veces sentimos que hay poca heterogeneidad en los ministerios, hay poca representación de la diversidad. Eso trae complejidades, pero creo que es el momento, por muchas razones, de cerrar filas en torno a una agenda que permita al Gobierno seguir haciendo lo que tiene que hacer", indicó.

Consultada sobre cómo se podrían solucionar esas diferencias identitarias, la líder del PPD aseguró que "al Gobierno le ha faltado dar mayor énfasis a lo que puede ser una buena gestión": "Me parece que en su minuto el FA sintió que administrar el Gobierno era poco sexy, pero si se hace con creatividad y propuestas, puede cambiar la vida de muchas personas".

En ese sentido, afirmó que hasta el momento el Ejecutivo se ha centrado en sacar adelante reformas estructurales, cuando "una buena gestión pública es absolutamente revolucionaria".

CASO CONVENIOS: UN PARTIDO SIEMPRE DEBE RELEVAR SU PROYECTO Y NO LA MORAL QUE TIENE SOBRE OTROS

En concreto sobre el caso convenios, Natalia Piergentili recalcó que "no es nuestra voluntad hacer leña del árbol caído a raíz del caso Democracia Viva" y que la teoría de la superioridad moral "siempre estuvo equivocada".

Asimismo, enfatizó que el Presidente Gabriel Boric "ha mostrado su legítimo enojo y ha hecho valer las responsabilidades políticas", esperando que "él siempre cuente con toda la información posible para seguir tomando las decisiones que estime conveniente".

"El relato de la ética es siempre complejo, porque dentro de cualquier agrupación humana puede haber distorsiones. Un partido político siempre debe relevar cuál es su proyecto país y no lo que va a hacer mejor que otros o la moral que tiene por sobre otros. El relato nunca puede ser "yo no sé lo que voy a hacer, pero seré más ético que el resto (...) pues ese no es un proyecto político".