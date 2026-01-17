Senador Araya por quiebre oficialista: "A partir del 11 de marzo vamos a tener dos oposiciones"

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, ratificó en Cooperativa que el oficialismo llegará dividido al término del Mandato de Gabriel Boric y adelantó que, a partir del comienzo del Gobierno de José Antonio Kast (Partido Republicano), el sector tendrá dos oposiciones diferenciadas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario afirmó que "a partir del 11 de marzo lo que vamos a tener van a ser dos oposiciones, que vienen a ser el reflejo de la tensión permanente que hubo durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, porque recordemos que el Socialismo Democrático ingresó al Gobierno a apoyar al Presidente, pero existieron problemas de convivencia con el Frente Amplio durante todo su Mandato".

"A raíz de los últimos acontecimientos y una serie de situaciones que ocurrieron durante estos cuatro años, hacen bastante difícil que exista una sola oposición desde el PC, pasando por el FA, hasta la Democracia Cristiana (DC)", advirtió.

"Hay miradas muy distintas de cómo enfrentar los problemas que tiene Chile, de la forma en cómo relacionarnos con el Gobierno del Presidente Kast y, asimismo, también van a existir liderazgos distintos a partir del 11 de marzo", complementó el legislador.

"El FA actuó con bastante irresponsabilidad"

El senador Araya también señaló que durante los cuatro años de la actual Administración "se diferenciaron bastante lo que fue el FA de lo que fue el Socialismo Democrático, sobre todo en temas de seguridad pública: la forma en cómo se abordaron una serie de situaciones donde, a mi juicio, el FA actuó con bastante irresponsabilidad al no respaldar al Presidente, y terminó el Socialismo Democrático respaldándolo en una serie de proyectos de ley que se discutieron en el Congreso".

"La forma también de ver, por ejemplo, cómo se han abordado o se pueden abordar distintas miradas en tema económico también va a ser otro punto importante de diferencia con el FA. Y así podríamos seguir avanzando en una serie de situaciones", aseguró.

En ese sentido, Araya reiteró que el Frente Amplio "ha tenido un grado de bastante irresponsabilidad durante el Gobierno y, probablemente, cuando asuma el presidente Kast, esa irresponsabilidad va a aumentar porque no tienen nada que perder".

Finalmente, el senador del PPD desdramatizó el hecho de que existan dos oposiciones durante el Gobierno republicano: "Probablemente vamos a tener miradas distintas de cómo abordar la relación con el presidente José Antonio Kast. Pero al final del día, independiente de que existan dos oposiciones, probablemente vamos a converger en ciertos temas que son comunes, como son la defensa de los avances de los derechos sociales que se han adquirido en los últimos años para el país", concluyó.