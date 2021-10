Ad portas de discusión en el Senado, el cuarto retiro mantiene tomada la carrera presidencial

A menos de dos meses de la elección, el cuarto retiro de ahorros previsionales sigue tomándose la agenda de la campaña presidencial, ad portas de que el Senado inicie la discusión de la reforma transitoria, en su segundo trámite constitucional.

El tema, del que los candidatos Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) tienen directa implicancia como senadora y diputado, dio un nuevo giro luego de que ayer, tras días de insistencia, el abanderado oficialista, Sebastián Sichel, admitió haber hecho el primer giro desde las AFP, que fue habilitado a fines de julio del 2020.

Este viernes, el ex ministro defendió su confesión y también el retiro que efectuó. "Como lo dije el primer día, yo iba a aclararlo el día después que se votara en la Cámara de (Diputadas y) Diputados" donde fue aprobado el martes, dijo Sichel.

"A esta altura, creo que fue lo más sensato, no me arrepiento tampoco de haberlo retirado", reforzó.

Asimismo, lamentó las críticas que ha recibido desde su propio sector, Chile Vamos. "Nunca me ha gustado el fuego amigo, creo en proyectos colectivos", apuntó.

PROVOSTE CONVERSA CON RINCÓN EN EL SENADO

Por su parte, Provoste, que adelantó que hará gestiones en la Cámara Alta para que apruebe el cuarto retiro, confirmó haber comenzado un diálogo con la presidenta de la Corporación, su correligionaria DC Ximena Rincón, quien se ha manifestado en contra de un nuevo giro. "Iniciamos una conversación en privado las dos", dijo.

En tanto, rechazó la acusación de Sichel, quien al admitir que hizo el primer retiro, planteó que se permita sacar el 100% de los fondos para "alejarlos de políticos irresponsables" y "de aquellos que no pueden financiar sus programas de Gobierno como Gabriel Boric o aquellos que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos".

Dichas palabras también apuntan a Provoste, puesto que la senadora falangista firmó el año pasado un proyecto que deroga el actua sistema previsional, propone nacionalizar los fondos y crea un "sistema de pensiones solidarias".

"Lo que dice nuestro proyecto de ley es que vamos a tener un sistema de seguridad social (...) y ni un solo peso de los trabajadores y trabajadoras se tocará", aclaró la candidata de la centroizquierda.

BORIC INSISTE EN IMPUESTOS

A su vez, Boric insistió en su propuesta para que el cuarto retiro esté afecto a impuestos para los afiliados más altos ingresos del país, indicación que fue declarada inadmisible en la Cámara Baja. Esto, ahora también con el antecedente de Sichel, ex ministro, ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo y ex presidente del BancoEstado, dijo que sacó el primer retiro y que los ahorros los traslado a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV), que en el sistema actual recibe incentivos estatales como bonos o beneficios tributarios.

"Me parece de toda justicia que se establezcan los mecanismos para que quienes tienen mayores recursos no se aprovechen de instancias como estas para terminar pagando menos impuestos", subrayó el diputado frenteamplista.

Además, instó a que "lo urgente no tape de vista lo importante", que, en su opinión, es "un nuevo sistema de pensiones que entregue pensiones dignas, sin AFP".

Cerda aseguró que "es fundamental mantener los ahorros"

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, tomó distancia de la opción planteada por Sichel y aseguró que "es fundamental mantener los ahorros" para mejorar la pensiones, que es -señaló- lo que busca el Gobierno.

"Lo que nos preocupa como Gobierno es mejorar las pensiones de los chilenos y ahí lo que estamos haciendo es tratar de impulsar una ley corta que ojalá mejore las pensiones de 500 mil chilenos lo antes posible. Ahora también para mejorar las pensiones es necesario tener ahorros, porque una parte de las pensiones tienen que ver con el ahorro de las personas", puntualizó el secretario de Estado.

"Desde ese punto de vista, más allá de la situación particular, nos parece que es importante seguir manteniendo los ahorros y cuidándolos", añadió el ministro.

En la instancia, Cerda reconoció que los retiros de ahorros previsionales han ayudado a dinamizar la economía, pero hoy se corre el riesgo de sobrecalentarse. Por ello, llamó a ser cuidadosos en el debate sobre el cuarto retiro que podría elevar la inflación y afectar así a las personas más vulnerables.