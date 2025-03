Alberto Undurraga, candidato DC: "Coaliciones de centroizquierda garantizan crecimiento y paz social"

El diputado y candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, remarcó en Cooperativa la necesidad de crear una nueva coalición de centroizquierda, ya que según considera, sirven para garantizar "crecimiento y paz social".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel DC planteó que "nosotros hemos planteado esta candidatura porque estamos convencidos que Chile puede volver a crecer (...) estamos seguros que Chile puede volver a ser un país seguro".

"Creemos que son coaliciones de centro y centroizquierda las que garantizan crecimiento, buen gobierno y paz social. Entonces cuando nosotros estamos haciendo un planteamiento más electoral, se trata de convocar a amplios sectores que hoy no apoyan al gobierno, no se sienten parte, son críticos", añadió.

Para Undurraga, "nosotros nos presentamos para hacer las propuestas y a partir de esas propuestas tener adhesión ciudadana y ganar la Presidencia de la República. Yo he enfrentado en momentos anteriores de mi vida política desafíos que parecían imposibles, cuando fui la primera vez candidato a alcalde en Maipú todo el mundo decía que era imposible y revertimos los números, fuimos capaces de ganar en aquella oportunidad".

"Chile puede volver a crecer, el crecimiento en este gobierno ha sido malo, ha sido bajo. Cuando hay crecimiento alto hay más recursos para las necesidades sociales (...) este gobierno tiene malos resultados en seguridad y malos resultados en crecimiento, pero somos la centroizquierda quienes tenemos las mejores credenciales en crecimiento económico, no la derecha", insistió.

El parlamentario comentó que se trata de "una derecha que es experta en prometer cuando está en la oposición, lo que no cumple cuando está en el gobierno. Entonces cuando ellos nos hablan de crecimiento y miramos las cifras de crecimiento de ellos, no fueron buenas. Cuando ellos hablan de paz social y miramos la situación de paz social en sus gobiernos, no fueron buenos".

Undurraga recalcó que "somos nosotros los que garantizamos la paz social, no la derecha (...) la extrema derecha es un riesgo para la democracia en el mundo, significa retrocesos sociales".

Sobre los pactos parlamentarios, el diputado aseveró que "las listas parlamentarias tienen cupos fijos. Por lo tanto, si hay pocos cupos en las distintas regiones, es muy difícil que estén expresadas todas las tendencias, y yo creo que lo natural va a ser que haya dos listas parlamentarias".

"Nosotros no estamos presentando esta candidatura para hacer un saludo a la bandera, no estamos presentando esta candidatura para mantener los números como están, estamos presentando esta candidatura para construir una coalición de centro y centroizquierda que pueda darle crecimiento, un buen gobierno y paz social a Chile", reiteró Undurraga.