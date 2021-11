Alcaldesa Claudia Pizarro: "Hay que ponerse del lado correcto de la historia. Hoy día es Boric"

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, uno de los principales rostros de la Democracia Cristiana, explicó este martes las razones de su apoyo a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), de cara al balotaje que el actual diputado frenteamplista deberá enfrentar ante el ultraderechista José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) el próximo 19 de diciembre.

La política de 57 años, que desde 2016 lidera una de las comunas con el índice de calidad de vida más bajo de la Región Metropolitana, entregó esta mañana su respaldo al abanderado izquierdista pocas horas antes de que lo hiciera la ex candidata presidencial democristiana, Yasna Provoste, que en la primera vuelta del pasado domingo obtuvo el quinto lugar con un 11,61 por ciento de las preferencias.

Además, la timonel de la DC, Carmen Frei, se reunió ayer con el candidato de Apruebo Dignidad asegurando que propondrá a la Junta Nacional de su partido un respaldo oficial para él en segunda vuelta.

La postura de Pizarro, Provoste y Frei es distinta a la de Ignacio Walker, quien realizó un llamado a ser oposición sin importar quien gane la segunda vuelta, en la que votará nulo.

"No pueden hacer eso", abogó la alcaldesa de La Pintana tras la postura del ex timonel de la DC.

"Amo a mi partido desde los 15 años. Llevo décadas sufriendo con el estigma de un partido golpista, pero la mayoría de los camaradas no fuimos ni somos golpistas. Por eso, hay que ponerse del lado correcto de la historia. Hoy es Boric", aseguró Pizarro.

[📻] #CooperativaContigo Alcaldesa Claudia Pizarro (DC): "No me prestaría para una foto, no ando buscando prensa ni cámaras. Amo a mi partido, pero hoy no estamos para mirarnos el ombligo sino que el interés de Chile" https://t.co/WoFHXvthxL — Cooperativa (@Cooperativa) November 23, 2021

"No hay tiempo para reflexiones; es tiempo de convicciones. Queda menos de un mes para la segunda vuelta y nosotros como equipo en la comuna de La Pintana reflexionamos antes sobre qué pasaba si nuestra candidata, Yasna Provoste, no pasaba a la segunda vuelta. Asumimos que ante esa eventualidad nos pondríamos a disposición del candidato que garantice avanzar en los cambios que la ciudadanía está pidiendo y no retrocesos", sostuvo.

"No estoy por votar nulo ni blanco. Yo sufrí la dictadura, vi morir y desaparecer a muchos vecinos. No queremos que esto sea así, pero hoy estamos ante una encrucijada: es democracia o es fascismo", remarcó.