Analista desestima importancia de Parisi en segunda vuelta: Ahí no están los votantes necesarios para ganar

El analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, desestimó en Cooperativa la importancia de los votantes que apoyaron a Franco Parisi en la primera vuelta presidencial, asegurando que no apoyarán a ningún candidato en el balotaje del 19 de diciembre.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Moreno manifestó que "hay un mundo bastante más grande que los candidatos tienen que tratar de movilizar el próximo 19 de diciembre y por lo tanto, concentrarse no en los electores, sino que en un personaje como Franco Parisi me parece que en la dirección incorrecta respecto de cómo poder abordar las demandas que sus electores pueden haber demandado".

"Lo que vimos ayer fue una conversación de guante blanco con José Antonio Kast, no cabe ninguna duda (...) fue un programa muy pactado, muy acordado y por lo tanto creo que no es un aporte muy sustantivo", recalcó el experto sobre la participación del candidato del Frente Social Cristiano en "Bad Boys".

"Yo le recomendaría a Gabriel Boric que no fuera a ese programa. Estamos convirtiendo en el gran elector, el dirimente de esta elección a una persona cuya conducta democrática o de apoyo a la legitimidad de la democracia está al menos en entredicho. Así mueren las democracias", agregó.

Para Moreno, "muchos de quienes apoyaron a Franco Parisi, que son una feligresía, que lo viene apoyando desde 2013 (...) al no estar en la papeleta, no parece razonable que vayan a ir a votar por ninguno de los dos candidatos que no representa en esencia las ideas que Parisi ha planteado y por lo tanto, no creo que esté allí el número de votantes necesario para ganar las elecciones de segunda vuelta".