Analista político por asistencia al "live" de Parisi: Kast y Boric "hicieron lo que debían hacer"

El cientista político y doctor en Gobierno Robert Funk analizó la situación electoral actual y cómo influyó que el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) asistiera a la transmisión en vivo del ex aspirante a la Moneda Franco Parisi, y que su contrincante, por su parte, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) decidiera no hacerlo.

En conversación con Cooperativa, Funk aseguró que las decisiones que tomaron los presidenciables respecto a Parisi "ambos ganaron, yo creo que para el electorado y la lógica de Kast estuvo bien que haya ido, y para el electorado y la lógica de lo que ha sido la campaña de Boric estuvo muy que no fue, entonces yo creo que fue win win, en realidad los dos hicieron lo que debían hacer".

No obstante, el analista reflexionó en torno al electorado de Parisi y que existe una "suposición" de estos votos son efectivamente de Parisi y que "hay que rendir homenaje para que esos votos se transfieran a una de las dos candidaturas" y que "con todo lo que hemos visto, una buena parte de ese voto probablemente es un voto de protesta, de que no nos gustaban las otras candidaturas" y que, de ser así, "no me queda muy claro cuál sería la ganancia de tratar de dirigirse directamente a Parisi para ganar esos votos".

"Tiene más sentido lo que ha dicho Boric que es decir 'yo voy a dirigirme a las preocupaciones que tienen los votantes de Parisi' sin tener necesariamente que ir a rendir homenajes a una persona que ha sido cuestionada como él ha sido cuestionado", agregó.

Respecto al panorama electoral actual, el académico señaló que "la situación sigue siendo líquida, las encuestas muestran que está bastante peleada la cosa y con un alto nivel de personas que no saben por quién va a votar y, además, con este nivel de abstención".

CAMPAÑA DE KAST ES UNA "DE PERDEDOR"

Este viernes se realizó el Debate Archi y criticado fue Kast por interpelar a Boric por una supuesta denuncia por abuso, sin embargo, era por acoso, situación que de todas maneras ha sido descartada desde el Frente Amplio. "Tengo la impresión, por ese caso y por otras cosas que hemos visto, que la campaña de Kast está haciendo ahora una campaña de perdedor", aseguró Funk.

Agregando que "creen que no están ganando y, por lo tanto, están tirando todo a la parrilla y tomando riesgos como estos, mucha fake news circulando, muchas acusaciones, o sea una campaña más negativa, y eso puede funcionarle y eso va en sintonía un poco con lo que ha sido el tono de su campaña, como la postura que han tomado otros líderes nacionalistas-populistas como Bolsonaro o Trump que suelen hacer campañas más críticas y negativas".

Aun así, criticó la situación, debido a que a su juicio, esto "baja el nivel del debate", siendo que hay cosas más "sustanciales que debatir en esta elección", como la pandemia o crisis económica, explicó.

Este lunes, por otro lado, se realizará el último cara a cara de los candidatos: el Debate Anatel, y el especialista indicó que esta "es la última oportunidad para marcar diferencias en una carrera que está tan peleada, pero por otro lado, especialmente de Boric, hay que tener una estrategia más a la defensiva, no tan agresiva, mostrar una imagen más presidencial y tratar de bajar un poco el tono para no cometer errores".