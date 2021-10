Ante descuelgues pro Kast, Sichel ofrece "libertad de acción" a partidos oficialistas

En un sorpresivo punto de prensa nocturno, y ante la seguidilla de descuelgues de parlamentarios oficialistas en beneficio de José Antonio Kast, el debilitado candidato Sebastián Sichel ofreció o desafió a los partidos de Chile Vamos a decretar "libertad de acción" para sus militantes, de cara a la elección presidencial del 21 de noviembre.

"Mientras algunos queremos ofrecer al país un proyecto de futuro, otros quieren volver al pasado, hacer al país retroceder en derechos que se han ganado para diversidades, mujeres y minorías. Retroceder en el respeto a las libertades y la ciencia", cuestionó el independiente, reafirmando su rechazo a las propuestas del ex UDI.

Sebastián Sichel reta a los partidos de Chile Vamos a declarar libertad de acción y que “vuelvan a donde quieren estar… lo que no vamos a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy” @Cooperativa pic.twitter.com/tg502Vnz4t — Kassandra (@kasswg) October 27, 2021

Respecto a los siete legisladores que -hasta ahora- han comprometido su apoyo a Kast, planteó que "desde el punto de vista de las instituciones es terrible, porque no respetan los acuerdos de la primaria; terrible, porque no están dispuestos a respetar las reglas de la democracia, y apoyaban este proyecto colectivo solo por conveniencia".

"Pero desde el punto de vista más de fondo -continuó- lo realmente terrible es que, al parecer, no creen de verdad en los cambios. No creen en un proyecto convocante. A la primera oportunidad volvieron a una mirada antigua que no acepta la diversidad de los distintos tipos de familia, no acepta las distintas orientaciones sexuales, no cree en el necesario apoyo que requieren las mujeres en nuestro país, pone en duda la ciencia".

"La libertad es un principio que ha movido mi vida. Defender mis convicciones es lo que me trajo hasta aquí (...) Por eso, quiero pedir a los partidos de Chile Podemos Más que declaren la libertad de acción, para aquellos que prefieren volver a la antigua derecha", sentenció, aseverando que "no voy a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy".

FALTA DE "MÍNIMOS DEMOCRÁTICOS"

De todos modos, aprovechó de destacar que "así como hay algunos que se niegan a cambiar o a entender a Chile, hay una gran mayoría que está jugada por esta candidatura, independientes y de partidos. Les agradezco profundamente".

"Le quiero decir a la gran mayoría de independientes, que está cansada de políticos que sólo están preocupados de su supervivencia y sus peleas, que seguiremos poniendo a las personas en el centro. Lo único que nos preocupa son las personas y su futuro, y que hagamos las cosas bien para que ellos sean los protagonistas", enfatizó Sichel.

"No vamos a sacrificar liderar el nuevo ciclo político para repetir los viejos fracasos de la intolerancia; no sacrificaremos el futuro por la intolerancia del pasado y la polarización, que tan mal le ha hecho a Chile (...) no construiremos zanjas donde los chilenos quieren construir puentes y acuerdos", remató.

Posteriormente, reflexionó: "¿Por qué estuvieron ahí mientras les convenía y hoy día corren cuando creen que no? Eso se llama no cumplir los mínimos democráticos. Las primarias no son lo mismo que los caudillos; los proyectos colectivos no son lo mismo que los proyectos individuales".

CHAHUÁN REAFIRMA APOYO "CON CONVICCIÓN" DE RN

La tensión dentro del oficialismo se acrecentó con el correr de las horas este martes, debido al constante reproche de los militantes a la actitud de Sichel y a su más reciente estrategia de subir el tono para marcar diferencias con Kast.

Fue en paralelo a esto que, sin dar explicaciones, el candidato abandonó el chat de Whatsapp que compartía con los presidentes de partidos cerca de las 16:00 horas, aunque la versión de su comando es que lo decidió para evitar filtraciones a la prensa desde esa instancia.

#ChileNosUne @RNchile apoya con convicción a @sebastiansichel . Es el único capaz de darle gobernabilidad al país, ganar en segunda vuelta a un izquierda populista y que improvisa! Vamos con todo ! #SePuede pic.twitter.com/IAxf8ty4x1 — Francisco Chahuán (@chahuan) October 27, 2021

Poco antes del punto de prensa de Sichel, el timonel de RN, Francisco Chahuán, aseguró que su colectividad "apoya decididamente" a la opción del independiente: "cumplimos la palabra empeñada, pero además lo hacemos por convicción, porque creemos que Sebastián Sichel es el único capaz de darle gobernabilidad a Chile".

"Esperamos, en estas tres semanas y media que quedan por delante, revertir las encuestas de opinión (que dan por ganador a Kast), porque estamos convencidos de que la gran mayoría de los chilenos quiere gobernabilidad, capacidad de entendimiento, diálogo y además, la capacidad de poder construir un Chile donde quepan todos", insistió el senador.

También reafirmó su voto por Sichel el ex líder del partido y ex presidenciable Mario Desbordes, pues "más allá del compromiso que tenemos con él por haber ganado la primaria, porque su programa es el que me representa y creo que está preparado para el cargo".