¿Arma de doble filo? Cuestionan decisión de Boric de asistir al "live" de Parisi

La Presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, catalogó como "un grueso error" la participación del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en un "live" del ex abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, con la idea de discutir sus respectivos programas de gobierno, de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre.

Hasta el momento, se desconoce qué día se realizará esta transmisión, hecho que generó una serie de críticas hacia Boric, pero que fue profundamente analizado por el equipo político del también diputado, ya que buscan llegar al electorado de Parisi, pero que aun así genera algunas incomodidades al interior del comando.

A través de sus redes sociales, Piergentili expresó que "lo de Parisi es pan para hoy y hambre para mañana. Conversar con sus electores por cierto. Lo otro es contribuir a levantar un líder errático y con sus antecedentes!!! un grueso error".

Posteriormente, Piergentili reiteró: "no es una buena señal que Parisi no solo es un político que sacó un buen porcentaje de votos, sino que representa algo que, a mi juicio, es algo que es contrario a los valores y principios que ha planteado Gabriel Boric como fundante de su gobierno. Hay una delgada línea entre tenemos que hablar con todo el mundo, sí, obvio, pero creo que hay señales que uno tiene que evitar dar y yo me concentraría en hablarle al electorado de Parisi más que enarbolarlo a él como un líder".

Pero esta no fue la única crítica que recibió el aspirante a La Moneda, el analista político y académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales reflexionó que "Boric no tiene ninguna necesidad de asistir a un programa de esas características por las siguientes razones: primero, porque probablemente va a ser sometido más que a una conversación a un interrogatorio sobre cifras económicas, en la que él no es muy fuerte, por lo tanto, va a estar muy proclive a cometer cualquier clase de error".

Por su parte, el sociólogo y analista electoral Axel Callís sostuvo que "el año 2013, la votación de Parisi se diluyó, entonces por todo punto de vista es mal negocio, porque es una persona que tiene una agenda reñida con el feminismo y la pensión alimenticia y de una forma estar con él, en su espacio, es legitimar ese tipo de acciones. Yo creo que es pura pérdida".

Finalmente, El vocero de la campaña de Boric, Giorgio Jackson, subrayó que su candidato "aspira a ser gobierno y por eso tenemos la obligación y el deber de ir a preguntar, a escuchar, a conversar, a dialogar con quienes votaron por otras alternativas. Y dentro de eso, por supuesto que también con aquellas personas que se sintieron interpretadas por la candidatura del Partido de la Gente, y lo mejor es poder tener un espacio de conversación en el cual las personas también puedan interactuar".

PARISI: NO ESTOY TIRANDO PARA UN LADO NI PARA OTRO

En conversación con La Tercera, Franco Parisi sostuvo que "yo quiero discutir algunas cosas, como cuáles son los programas que tienen en particular para Arica, Parinacota, Tarapacá y la región de Antofagasta, Coquimbo y la Región del Biobío: ahí están los votos".

Y que la visita de los candidatos a "Bad Boys" será una oportunidad para la gente del norte, porque "por primera vez van a tener promesas puntuales para ellos" y que "si no cumplen, los van a hacer pedazos en la próxima elección".

Además, agrega que tiene "una posición crítica de ambos, no estoy tirando para un lado ni para otro. Trato de ser lo más neutral posible, pero quiero que mis votantes estén informados", aunque, a su juicio, ambos "tienen serios problemas de gobernabilidad".

Finalmente, Parisi señaló que "Gabriel Boric y su gente tienen algo muy importante: tiene alto poder en la calle. Uno tiene que ver las cosas positivas y negativas. El candidato Boric tiene un arraigo muy importante en una parte de la población que es bastante seria y fuerte en sus conceptos y preceptos, así que eso chapeau. Pero si usted me pregunta por la parte débil del programa de don Gabriel, es la parte económica, y no lo veo negociando en Wall Street. Ahí son lobos, yo he estado con ellos".