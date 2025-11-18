Asesor de Kast respondió a Jara por acusaciones de colusión: "Es una reacción desesperada"

Jorge Quiroz, economista y jefe del programa del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, calificó de "mentiras absolutas" y de "reacción un poquito desesperada" las acusaciones de Jeannette Jara, quien en Cooperativa lo acusó por su rol en el escándalo de la colusión de los pollos y de las farmacias.

"En el de los pollos, él estuvo en el modelo de la colusión y así se señala en el Tribunal de la Libre Competencia. Y en el de los medicamentos, él salió a defender una de las farmacias, asegurando que 'no existen indicios de corrupción en este mercado'. (Pero) la colusión sí existió y así fue declarada por los Tribunales de Justicia", sostuvo la candidata oficialista en El Diario de Cooperativa.

Ante esto, Quiroz contestó: "Son mentiras absolutas. Lo entiendo como un ataque de campaña y como una reacción un poquito desesperada después de, hace menos de 48 horas, recibir la votación más baja que ha tenido la izquierda en la historia democrática chilena".

En ese contexto, apuntó, "se entienden esas reacciones destempladas que le hacen daño al diálogo nacional".

Quiroz mantuvo una reunión esta jornada con otros colegas como Bettina Horst, Klaus Schmidt-Hebbel y Luis Larraín, que participaron en la campaña de Evelyn Matthei y acudieron a la cita para que sus propuestas económicas sean acogidas por Republicanos.

En la reunión también estuvieron presentes los exministros Felipe Larraín, Juan Andrés Fontaine y José Ramón Valente.

"A tiempo" de hacer ajuste fiscal sin tocar gastos sociales

"Estamos a tiempo de hacer un ajuste fiscal sin tener que tocar gasto social. Los seis mil millones en 18 meses o dos mil millones en 12 meses... la verdad es que hoy hay que ponerse a trabajar y realmente avanzar y encontrar una senda de convergencia fiscal", dijo Horst.

"Eso es en lo que el país ha estado al debe los últimos años. No hay que centrarse en el punto y la coma, sino progresar en una consolidación, convergencia y solvencia fiscal", agregó.