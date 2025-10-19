Asesor económico de Kast aclara que ajuste fiscal sería de 21 mil millones de dólares

En medio de los cuestionamientos que ha recibido la propuesta de recorte fiscal de Republicanos, el principal asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, defendió su plan económico y precisó que, más allá de los bullados 6.000 millones de dólares, el ajuste en un eventual gobierno será de 21.000 millones de la divisa estadounidense en cuatro años.

En entrevista publicada este domingo en El Mercurio, Quiroz sostuvo que el Estado "tiene grandes áreas de malgasto y de falta de servicio público" y que ahí "hay tremendos espacios" para hacer ajustes.

En esta línea, señaló que, en una eventual administración del republicano, no se tocará "ningún gasto social" y explicó que "cuando decimos 6.000 millones de dólares en 18 meses, el primer año son 3.000 millones y el primer semestre del segundo, otros 3.000 millones" de la divisa estadounidense.

"Completado el ajuste inicial, son 6.000 millones de dólares por año y 21.000 millones de dólares en total, respecto de un gasto que va subiendo", reveló el economista.

Asimismo, explicó que, "para que el país crezca, tenemos que dejarle más espacio al sector privado y macroeconómicamente en el corto plazo, poniendo el efecto demanda agregada, les deja espacio a estos privados".

Finalmente, respecto al PIB, el asesor dijo que esperan "sorprender al FMI, pensamos que el crecimiento va a ir de 2,5% a 3% a 3,5% y terminar en 4%, el último año".