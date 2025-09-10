Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Así será el primer debate televisado de los ocho candidatos presidenciales

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El formato contempla tres segmentos, y por primera vez los candidatos podrán interpelar directamente a dos de sus contendores.

El evento se transmitirá en vivo a las 21:45 horas por Chilevisión.

Así será el primer debate televisado de los ocho candidatos presidenciales
 CHV
En portada

El primero de los debates presidenciales televisados tendrá lugar este miércoles por la noche y será la primera vez que los ocho candidatos se enfrenten.

Se verán las caras la representante del oficialismo, Jeannette Jara; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; el republicano José Antonio Kast; el libertario Johannes Kaiser; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El debate estará dirigido por tres moderadores: Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.

El formato contempla tres segmentos: en el primero, los moderadores realizarán preguntas a cada uno de los ocho candidatos, que tendrán tres minutos para responder; luego, cada abanderado podrá preguntar directamente a dos de sus contendores, nombres que fueron definidos por sorteo desde la organización, y finalmente, los convocados podrán dar palabras de cierre por un minuto.

Según lo determinó el azar, Kast deberá preguntar a Jara y Artés; Jara, a Artés y Mayne-Nicholls; Artés, a Mayne-Nicholls y Parisi; y Mayne-Nicholls, a Parisi y Kaiser.

En tanto, Parisi interpelará a Kaiser y Matthei; Kaiser, a Matthei y Enríquez-Ominami; Matthei, a Enríquez-Ominami y Kast y, finalmente, Enríquez-Ominami a Kast y Jara.

