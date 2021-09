Astillas del debate: Timonel UDI reconoció que dentro del oficialismo existe un "vitrineo" hacia Kast

A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial del próximo 21 de noviembre, el timonel y diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, reconoció este viernes que existe un "vitrineo" de algunos sectores de la derecha oficialista hacia la candidatura de José Antonio Kast (Partido Republicano) en desmedro del abanderado de la coalición gobernante, Sebastián Sichel (independiente).

El líder del gremialismo coincidió así con el diagnóstico del senador de su partido Claudio Alvarado, quien tras el debate televisado del miércoles aseguró -en entrevista con el diario La Tercera- que "hay mucha más gente que está vitrineando con Kast".

Pese al riesgo de que parte del electorado más conservador se vaya con el ex UDI, Macaya aseguró que aún se puede convencer al 50 por ciento de los votantes que según la última Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) está indeciso sobre su preferencia presidencial e insistió en su llamado a la coalición Chile Podemos Más a reforzar el rol de los partidos.

"José Antonio Kast no tiene un proyecto colectivo con estructura y diversidad política suficiente para llegar a La Moneda. No hay gobernabilidad ahí y es la gran diferencia entre un proyecto de mayorías y otro más de nicho. Hay que lograr que la gente de centroderecha entienda eso, que la campaña presidencial entienda que el sustento de la primera vuelta van a ser las parlamentarias y los partidos políticos y no se puede estar pensando hoy día solamente en la segunda vuelta", dijo el líder gremialista.

"Los partidos políticos son importantes para la primera vuelta y en en eso obviamente hay que ir trabajando en modificar y mejorar la estructura", añadió.

El senador UDI Iván Moreira afirmó, por su parte, que "cuando las cosas no andan bien, lo lógico es cambiar el rumbo, mejorar en unidad. No son tiempos de andar vitrineando; son tiempos de cumplir nuestros compromisos".

"Quien ganó la primaria fue Sebastián Sichel, hay que apoyarlo con fuerza y mejorar lo que hay que mejorar", enfatizó.

El diputado de Renovación Nacional Jorge Durán, en tanto, dijo no compartir "las críticas que se hacen post debate a Sebastián Sichel".

"Creo que efectivamente esta campaña va creciendo y que hay un trabajo conjunto con los partidos. El pacto Chile Podemos Más va creciendo y no apunta a un nicho determinado; apunta a todos", aseveró el legislador, quien enfrenta un complicado presente en su propia tienda, luego de que la mesa directiva, junto a los jefes de su bancada, firmaran e ingresaran una presentación en su contra ante el Tribunal Supremo de la colectividad, en la cual lo acusan de tener una "conducta contraria a los principios del partido".

Desde el Partido Republicano, Rojo Edwards dijo que están "muy conformes con el aumento sostenido de adhesión ciudadana que está teniendo Juan Antonio Kast y seguimos trabajando humildemente para conquistar más apoyos".

"Más que opinar de los problemas y diferencias que enfrenta el candidato de la coalición de Gobierno, ponemos el énfasis en seguir desplegados en todo Chile para tener una excelente resultado parlamentario y presidencial", acotó el también ex UDI.